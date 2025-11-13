Конкурент SpaceX: известна дата запуска новой многоразовой американской ракеты Neutron (фото)

Компания Rocket Lab собиралась осуществить первый запуск в космос своей новой ракеты-носителя Neutron в этом году. Но теперь стало известно, что дебютный запуск состоится в 2026 году.

Американская компания Rocket Lab, которая использует для запуска в космос спутников свою ракету Electron, заявила о том, что более мощная ракета и многоразовая ракета Neutron впервые полетит в космос в 2026 году, пишет Space.

Изначально компания Rocket Lab собиралась впервые отправить в космос многоразовую ракету Neutron в 2024 году, затем в конце 2025 года, но теперь запуск перенесен на следующий год. В течение первых трех месяцев 2026 года ракета Neutron будет доставлена на стартовую площадку на космодроме на острове Уоллопс (штат Вирджиния). Сам запуск состоится позже, после завершения финальных испытаний.

Перенос даты дебютного запуска ракеты-носителя Neutron стал препятствием для стремления Rocket Lab к более сильной конкуренции с компанией SpaceX Илона Маска. Rocket Lab является основным конкурентом SpaceX на рынке запусков спутников в космос. Для этого компания использует ракету Electron. В этом году ракета осуществила уже 16 запусков в космос, но в конце ноября должен состоятся 17-й запуск.

43-метровая ракета Neutron оснащена двигателями Archimedes, разработанными компанией Rocket Lab. Ракета является частично многоразовой, ведь повторно после запуска можно использовать только первую ступень ракеты. Она должна приземляться на плавучую посадочную платформу в океане. Но во время дебютного полета Neutron первая ступень должна приводнится в океане, а не осуществить настоящую посадку. Новая многоразовая ракета рассчитана на доставку 13 000 килограммов полезной нагрузки, в частности спутников, на низкую околоземную орбиту. Таким образом ракета Neutron станет прямым конкурентом ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек заявил компания не будет идти на неоправданные риски при запуске ракеты Neutron. Перенос даты запуска ракеты объясняется тем, что, по словам Бека, требуется дополнительное время, чтобы устранить все риски, что позволит успешно осуществить дебютный полет в космос.

По словам Бека, главная цель компании состоит в том, чтобы ракета Neutron достигла орбиты во время дебютного запуска, а не в том, чтобы быстрее ее отправить в космос.

"Для нас успех — это выход на орбиту. Новая ракета редко достигает орбиты с первого раза, но это, безусловно, наша цель", — заявил Бек.

