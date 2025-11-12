Индия провела испытание парашютов для первой в истории пилотируемой миссии в космос (видео)

Индия впервые в своей истории собирается оправить в космос своих астронавтов с помощью индийской ракеты и космического корабля.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила о том, что на прошлой неделе состоялось новое успешное испытание парашютной системы космического корабля "Гаганьян". До этого подобное испытание было проведено в сентябре этого года. Таким образом Индия сделала еще один шаг вперед на пути к первому в истории этой страны пилотируемому полету в космос. Если все пойдет по плану, то Индия станет четвертой страной после США, СССР/России, и Китая, которой удалось собственными силами отправить астронавтов на орбиту, пишет Space.

ISRO успешно завершила новое испытание парашютной системы корабля "Гаганьян", на котором индийские астронавты отправятся на орбиту. Индия впервые хочет использовать свою ракету-носитель и космический корабль для отправки индийских астронавтов в космос.

Испытание парашютной системы состоялось 3 ноября, когда самолет Ил-76 ВВС Индии поднял на высоту 2,5 км имитатор космического корабля "Гаганьян" весом более семи тонн. После этого имитатор корабля был сброшен вниз, что привело к раскрытию парашютов. Они используются для замедления корабля с астронавтами в атмосфере после того, как миссия вернется с орбиты.

Всего у космического корабля есть три основных парашюта, которые раскрываются поэтапно, что приводит к полному раскрытию. По словам инженеров ISRO, парашютная система разработана таким образом, что корабль сможет спуститься даже с помощью двух парашютов в случае чрезвычайно ситуации. Это испытание как раз и показало, что два из трех основных парашютов отлично справляются с поставленными задачами.

В ISRO заявили, что во время испытания оценивалась структурная целостность парашютной системы и распределение нагрузки в условиях асимметричного раскрытия, которое может произойти во время реального спуска корабля с астронавтами.

Согласно сообщению ISRO, парашютная система раскрылась по плану, а имитатор корабля совершил мягкую посадку.

Если дальнейшие испытания всех систем космического корабля "Гаганьян" пройдут успешно, то Индия планирует отправить своих астронавтов космос в первом квартале 2027 года. Но до этого в космос три раза будет запущен космический корабль без экипажа, но с гуманоидным роботом на борту.

Согласно заявлению ISRO, на орбиту отправятся один или два индийских астронавта. Успех этой миссии сделает Индию четвертой страной в истории, которая самостоятельно запустила астронавтов в космос, после США, СССР/России и Китая.

