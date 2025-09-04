Индия провела испытание парашютов для первой в истории пилотируемой космической миссии (фото)

Индия впервые планирует самостоятельно отправить своих астронавтов на орбиту с помощью индийского космического корабля и ракеты-носителя. Если все пойдет по плану, то страна станет четвертой после США, СССР/России, и Китая, которой удалось это сделать.

Индия продолжает совершенствовать оборудование и процедуры спуска космического корабля "Гаганьян". На его борту впервые в истории индийские астронавты без помощи других стран отправятся на низкую околоземную орбиту в 2027 году, пишет Space.

Недавно Индийская организация космических исследований (ISRO) провела испытание парашютов космического корабля "Гаганьян". С их помощью состоится спуск корабля после завершения первой пилотируемой космической миссии Индии.

Космический корабль "Гаганьян" Фото: ISRO

Вертолет ВВС Индии поднял на высоту 3 км полноразмерный прототип корабля "Гагяньян", где будут находится астронавты, а затем спустил вниз. Во время испытания корабль раскрыл 10 парашютов в точно рассчитанной последовательности, замедлился и успешно сел на воду.

Вертолет ВВС Индии поднял на высоту 3 км полноразмерный прототип корабля "Гагяньян", где будут находится астронавты, а затем спустил вниз Фото: ISRO

В ходе испытания также была проверена система безопасности корабля, которая работает так как нужно и в случае чрезвычайной ситуации астронавты смогут приземлиться.

Индия планирует отправить своих астронавтов в космос в первом квартале 2027 года. Сейчас идет завершение разработки ракеты-носителя HLVM-3, которая выведет корабль с астронавтами на орбиту.

Во время испытания корабль раскрыл 10 парашютов в точно рассчитанной последовательности, замедлился и успешно сел на воду Фото: ISRO

До пилотируемой миссии состоятся четыре беспилотные миссии в конце этого года и в 2026 году. На борту космического корабля "Гаганьян" будет находится гуманоидный робот. Ученые должны испытать все системы корабля в реальных условиях космоса до того, как на нем полетят астронавты.

Согласно заявлению ISRO, в 2027 году на низкую околоземную орбиту, расположенную на высоте 400 километров, отправятся один или два индийских астронавта. Успех этой миссии сделает Индию четвертой страной в истории, которая самостоятельно запустила астронавтов в космос, после США, СССР/России и Китая.

