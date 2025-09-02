Получается чище, чем дома: как происходит переработка воды на космической станции (фото)

Переработка воды имеет первостепенное значение для астронавтов на Международной космической станции. Более 90% воды на МКС перерабатывается, чтобы ее можно было использовать снова.

Из-за того, что вода может занимать очень много места на Международной космической станции (МКС) инженеры сделали все возможное для того, чтобы эту воду можно было перерабатывать в космосе. Для этого ученые из NASA создали специальную систему переработки воды. Как происходит этот процесс, рассказывает профессор инженерии Беррин Тансел из Международного университета Флориды (США), пишет The Conversation.

Сейчас на МКС происходит обработка более 90% воды. Чистая вода обеспечивает астронавтов необходимыми гидратацией, гигиеной и питанием. Система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения NASA на космической станции представляет собой комплекс оборудования и процессов, выполняющих ряд функций для управления качеством воздуха и воды, отходами, атмосферным давлением и системами реагирования в чрезвычайных ситуациях. Система переработки воды является одним из важнейших компонентов системы жизнеобеспечения МКС.

Эта система перебалтывает воду, полученную из влаги в воздухе, из мочи, а также пота астронавтов. И конечно же происходит переработка воды, которую астронавты используют для гигиенических процедур.

В космосе сточные воды астронавтов гораздо более концентрированы, чем на Земле. Они содержат значительно больше мочевины (соединения, содержащегося в моче), солей и веществ, содержащихся в мыле и средствах гигиены. Чтобы вода была безопасной для питья, система переработки воды должна быстро и эффективно удалять все эти вещества.

Система переработки воды содержат оборудование, обеспечивающее постоянную подачу чистой воды для четырех-шести членов экипажа на борту МКС Фото: NASA

Системы очистки воды в космосе используют некоторые из тех же принципов, что и системы очистки воды на Земле. Но они разработаны для работы в условиях микрогравитации с минимальным обслуживанием.

Система очистки воды NASA собирает и перерабатывает практически все виды воды, используемой или образующейся на борту МКС. Она направляет собранные сточные воды в систему, называемую блоком обработки воды, где они очищаются до безопасной питьевой воды. Система очистки и переработки воды на МКС состоит из нескольких подсистем.

Блок обработки мочи извлекает около 75% воды из мочи путем нагревания и вакуумной компрессии. Извлеченная вода проходит дальнейшую очистку.

Оставшаяся жидкость, называемая рассолом, также содержит значительное количество воды. Поэтому NASA разработало систему обработки рассола для извлечения воды из рассола мочи. В блоке обработки рассола теплый сухой воздух испаряет воду из оставшегося рассола. Фильтр отделяет загрязняющие вещества от водяного пара, который превращается в питьевую воду.

Фильтр, используемый при обработке рассола Фото: NASA

Система восстановления воздуха конденсирует влагу из воздуха в модулях МКС в жидкую воду. Она направляет собранную воду в блок обработки воды, который очищает ее. Процесс очистки воды в блоке обработки воды включает несколько этапов.

Сначала вся собранная вода проходит через фильтры для удаления частиц, таких как пыль. Затем серия фильтров удаляет соли и некоторые органические загрязнения, после чего происходит каталитическое окисление для расщепления оставшихся органических соединений. После этого происходит добавление йода в воду для предотвращения роста микробов во время хранения.

На выходе получается питьевая вода, которая зачастую чище, чем водопроводная вода в домах на Земле.

