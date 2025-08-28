Космический корабль Илона Маска не позволит упасть МКС с орбиты на Землю: что известно (фото)

Через 26 лет после начала работы Международной космической станции NASA совместно с компанией SpaceX применят новый способ удержания станции на орбите.

Международная космическая станция (МКС) находится на орбите уже 26 лет, но через 5 лет она будет уничтожена. До этого времени нужно поддерживать ее стабильную орбиту, чтобы она не упала на Землю. Дело в том, что даже на высоте 400 км, где находится МКС, все еще существует атмосфера Земли, хоть и очень разреженная, которая оказывает сопротивление движению станции. Если постоянно не стабилизировать орбиту МКС, то она может рухнуть вниз. Теперь NASA совместно с компанией SpaceX Илона Маска применят новый способ удержания станции на орбите. Для этого используют космический корабль Dragon компании SpaceX, пишет IFLScience.

Чтобы МКС оставалась на стабильной орбите, и не упала на Землю, NASA и партнеры космического агентства США периодически с помощью специальных маневров ускоряют движение станции. Для этого используют как собственные двигатели МКС, которые не являются очень мощными, так и двигатели российского корабля "Прогресс", а также американского корабля Cygnus, которые после выполнения миссий по доставке грузов, остаются состыкованными с МКС. Теперь же впервые будет использован для ускорения движения МКС космический корабль Dragon компании SpaceX, что поможет станции преодолевать сопротивление земной атмосферы и оставаться на стабильной орбите.

Космический корабль Dragon 24 августа отправился на МКС и доставил туда 2200 кг грузов, научного оборудования и припасов для астронавтов. На борту этого корабля размещена специальная двигательная система, которая поможет поддерживать высоту МКС начиная с сентября по декабрь 2025 года. Планируется, что и в течение ближайших 5 лет до момента уничтожения МКС космические корабли Dragon будет периодически поддерживать стабильную орбиту станции.

Согласно плану NASA, МКС должна быть спущена в атмосферу Земли в 2030 году, где большая часть ее компонентов сгорит. Даже если и останутся некоторые обломки, то они упадут в Тихий океан вдали от населенных регионов. Для тог, чтобы выполнить спуск МКС орбиты компания SpaceX разрабатывает новый космический корабль, который должен спустить станцию вниз.

Срок эксплуатации станции, которая была построена в 1999 году, был рассчитан до 2028 года. Но она должна находится на орбите до 2030 года пока будет идти подготовка по выводу станции из эксплуатации. Дело в том, что МКС уже проявляет признаки старения, многие ее компоненты требуют постоянного ремонта и их нельзя заменить.

После того, как МКС будет уничтожена на орбите может остаться только китайская космическая станция "Тяньгун". Хотя, возможно, к этому времени, частные американские компании, с которыми сотрудничает NASA, смогут запустить первые модули новых космических станций.

