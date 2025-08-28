Космічний корабель Ілона Маска не дасть змоги впасти МКС з орбіти на Землю: що відомо (фото)

Через 26 років після початку роботи Міжнародної космічної станції NASA спільно з компанією SpaceX застосують новий спосіб утримання станції на орбіті.

Міжнародна космічна станція (МКС) перебуває на орбіті вже 26 років, але через 5 років її буде знищено. До цього часу потрібно підтримувати її стабільну орбіту, щоб вона не впала на Землю. Річ у тім, що навіть на висоті 400 км, де розташована МКС, все ще існує атмосфера Землі, хоч і дуже розріджена, яка чинить опір руху станції. Якщо постійно не стабілізувати орбіту МКС, то вона може впасти вниз. Тепер NASA спільно з компанією SpaceX Ілона Маска застосують новий спосіб утримання станції на орбіті. Для цього використовують космічний корабель Dragon компанії SpaceX, пише IFLScience.

Щоб МКС залишалася на стабільній орбіті, і не впала на Землю, NASA та партнери космічної агенції США періодично за допомогою спеціальних маневрів прискорюють рух станції. Для цього використовують як власні двигуни МКС, які не є дуже потужними, так і двигуни російського корабля "Прогрес", а також американського корабля Cygnus, які після виконання місій з доставки вантажів, залишаються зістикованими з МКС. Тепер же вперше буде використано для прискорення руху МКС космічний корабель Dragon компанії SpaceX, що допоможе станції долати опір земної атмосфери і залишатися на стабільній орбіті.

Щоб МКС залишалася на стабільній орбіті, і не впала на Землю, NASA і партнери космічного агентства США періодично за допомогою спеціальних маневрів прискорюють рух станції Фото: Business Insider

Космічний корабель Dragon 24 серпня вирушив на МКС і доставив туди 2200 кг вантажів, наукового обладнання та припасів для астронавтів. На борту цього корабля розміщено спеціальну рухову систему, яка допоможе підтримувати висоту МКС починаючи з вересня по грудень 2025 року. Планується, що і протягом найближчих 5 років до моменту знищення МКС космічні кораблі Dragon періодично підтримуватимуть стабільну орбіту станції.

Космічний корабель Dragon 24 серпня вирушив на МКС і доставив туди 2200 кг вантажів, наукового обладнання та припасів для астронавтів. На борту цього корабля розміщено спеціальну рухову систему, яка допоможе підтримувати висоту МКС починаючи з вересня до грудня 2025 року Фото: solar-system

Згідно з планом NASA, МКС мають спустити в атмосферу Землі 2030 року, де більша частина її компонентів згорить. Навіть якщо і залишаться деякі уламки, то вони впадуть у Тихий океан далеко від населених регіонів. Для того, щоб виконати спуск МКС з орбіти, компанія SpaceX розробляє новий космічний корабель, який має спустити станцію вниз.

Термін експлуатації станції, яка була побудована в 1999 році, був розрахований до 2028 року. Але вона має перебувати на орбіті до 2030 року, поки триватиме підготовка до виведення станції з експлуатації. Річ у тім, що МКС вже проявляє ознаки старіння, багато її компонентів потребують постійного ремонту і їх не можна замінити.

Після того, як МКС буде знищена, на орбіті може залишитися тільки китайська космічна станція "Тяньгун". Хоча, можливо, до цього часу, приватні американські компанії, з якими співпрацює NASA, зможуть запустити перші модулі нових космічних станцій.

