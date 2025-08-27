Ракета Ілона Маска Starship у 10-й раз полетіла в космос: усе закінчилося вибухом (відео)

Компанія SpaceX Ілона Маска провела десяте випробування найбільшої ракети у світі Starship. Перший ступінь ракети успішно повернувся назад. Другий ступінь також здійснив запланований політ у космос, але наприкінці вибухнув.

Related video

Starship заввишки 123 метри — це найбільша і найпотужніша ракета у світі. Компанія SpaceX планує використовувати цю багаторазову ракету, що складається з двох ступенів, нижнього Super Heavy і верхнього Ship, для польотів на Місяць і Марс. 24 і 25 серпня мав відбутися 10-й випробувальний запуск Starship у космос, але його переносили через технічні проблеми і погоду. 27 серпня, о 2:30 за Києвом з бази SpaceX Starbase в Техасі все ж відбувся довгоочікуваний ювілейний запуск. У компанії SpaceX вважають це випробування успішним, адже були досягнуті головні цілі: обидва ступені ракети повернулися на Землю. Хоча верхній ступінь все ж таки після приводнення в Індійському океані вибухнув, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цього року компанія SpaceX провела три випробування ракети Starship і всі вони пішли не за планом. Було виявлено багато проблем, які, ймовірно, було вирішено. Мета десятого польоту полягала в тому, щоб нижній і верхній ступінь ракети Starship повернулися назад на Землю. Але при цьому верхній ступінь Ship, який по суті є космічним кораблем, який можна використовувати для перевезення вантажів і людей, мав вивести на орбіту макети супутників Starlink.

Starship заввишки 123 метри — це найбільша і найпотужніша ракета у світі Фото: SpaceX

Через три хвилини після запуску верхній ступінь Starship відокремився від нижнього і полетів у космос. Після цього ступінь Super Heavy здійснила успішне приводнення в Мексиканській затоці приблизно через 7 хвилин після старту. Приблизно через 30 хвилин після запуску космічний корабель Ship вивів на орбіту 8 макетів інтернет-супутників Starlink, чого не вдавалося зробити раніше.

Приблизно через 38 хвилин після початку польоту космічний корабель запустив один зі своїх двигунів, щоб почати повернення на Землю. Приблизно через 45 хвилин після старту корабель почав вхід в атмосферу Землі. Приблизно через 2 хвилини частина обшивки Ship відвалилася. І все ж космічний корабель витримав вхід в атмосферу і приводнився в Індійському океані приблизно через 66 хвилин після початку польоту. Потім ступінь Ship перекинувся і вибухнув.

Поки що 10-те випробування ракети Starship є найуспішнішим, але ще багато що належить зробити компанії SpaceX, перш ніж величезна ракета зможе відправляти людей і вантажі на Місяць і Марс.

Нагадуємо, що спеціальна версія космічного корабля Starship має доставити перших з 1972 року астронавтів NASA на Місяць у 2027 році.

Як уже писав Фокус, компанія SpaceX з'ясувала причину катастрофи, яка сталася під час дев'ятого випробування ракети Starship.

Також Фокус писав про те, що нова фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS призвела до несподіваного відкриття. Астрономи вперше використовували космічний телескоп Вебб для вивчення третього міжзоряного об'єкта, виявленого в Сонячній системі.