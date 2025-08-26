Вважають кораблем інопланетян: знімок міжзоряного об'єкта призвів до несподіваного відкриття (фото)

Астрономи вперше використали космічний телескоп Вебб для вивчення третього міжзоряного об'єкта, виявленого в Сонячній системі. Він називається 3I/ATLAS. Зображення цього об'єкта показало, що він має несподіваний склад.

Космічний телескоп Вебб зробив своє перше зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка була виявлена на початку липня. Це всього лише третій в історії міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, який прибув з іншої зоряної системи. Двома іншими міжзоряними прибульцями були 1I/Оумуамуа і комета 2I/Борисова. Автори дослідження за допомогою нових даних отримали уявлення про хімічний склад комети 3I/ATLAS і зробили несподіване відкриття, пише Space.

Третій міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: що про нього відомо

Хоча переважна більшість вчених вважають, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, яка прибула з іншої зоряної системи, є вчені, які мають іншу точку зору. Як уже писав Фокус, ці вчені припускають, що 3I/ATLAS насправді може бути космічним апаратом, створеним позаземною цивілізацією.

Раніше астрономи дійшли висновку, що комета 3I/ATLAS, яка мчить через Сонячну систему зі швидкістю приблизно 200 000 км/год, опиниться восени на близькій відстані спочатку від Марса, потім від Землі та нарешті від Сонця. Після цього міжзоряний об'єкт має покинути Сонячну систему. Минулі дослідження припускають, що ядро комети має ширину приблизно 5 км, а вік міжзоряного об'єкта становить приблизно 7 млрд років. Це означає, що комета старша за Сонце на приблизно 2,4 млрд років. Як уже писав Фокус, ще одне дослідження припускає, що ця комета має вік приблизно 4,6 млрд років і прибула з іншого місця в Чумацькому Шляху, ніж її міжзоряні попередники.

Астрономи продовжують активно вивчати міжзоряну комету, поки вона прямує у внутрішню частину Сонячної системи. Раніше астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл, як уже писав Фокус, отримали одне з найкращих зображень 3I/ATLAS. Тепер же астрономи використовували космічний телескоп Вебб для отримання зображення 3I/ATLAS в інфрачервоному діапазоні світла. Це зображення дало нову інформацію про хімічний склад комети.

Раніше астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл отримали одне з найкращих зображень 3I/ATLAS Фото: solar-system

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: учені зробили несподіване відкриття

Коли комети наближаються до Сонця, то тепло зірки нагріває заморожені речовини в ядрі комет. Таким чином ці речовини з твердого стану переходять у газоподібний. У результаті навколо ядра комети спочатку утворюється газова оболонка, відома як кома, а потім і кометний хвіст.

За словами вчених, у міру наближення до Сонця у комети 3I/ATLAS утворилася кома, і астрономи виявили в ній сліди вуглекислого газу, водяної пари, чадного газу і газу карбонілсульфід. Несподіванкою для астрономів стало те, що вони виявили дуже високе співвідношення вуглекислого газу до води з усіх коли-небудь спостережуваних у комети. Це може розповісти, в яких умовах утворилася комета 3I/ATLAS.

Космічний телескоп Вебб зробив своє перше зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яку було виявлено на початку липня Фото: solar-system

Вчені вважають, що велика кількість вуглекислого газу в комі 3I/ATLAS може вказувати на те, що у міжзоряної комети ядро наповнене цією речовиною. Це може означати, що в ядрі комети міститься лід, який зазнав сильнішого опромінення, ніж комети Сонячної системи.

З іншого боку, астрономи вважають, що високий вміст вуглекислого газу може вказувати на те, що комета 3I/ATLAS могла утворитися в певному місці у своїй зоряній системі, відомому як лінія льоду з вуглекислого газу, усередині протопланетного диска, що оточує молоду зірку. Ця лінія являє собою місце навколо молодої зірки, де температура знижується так сильно, що цього достатньо для того, щоб вуглекислий газ перейшов із газоподібного стану в твердий. Тобто перетворився на лід.

Астрономи кажуть, що низький вміст водяної пари в комі коме комети 3I/ATLAS може вказувати на те, що в ядрі комети є щось, що перешкоджає проникненню туди тепла. Це може перешкоджати збільшенню кількості води, яка перетворюється з льоду на пару, порівняно зі швидкістю перетворення з льоду на газоподібний стан вуглекислого газу та чадного газу.

Астрономи мають намір продовжити вивчення 3I/ATLAS, щоб краще зрозуміти її властивості та хімічний склад. Вивчення цієї комети може допомогти зрозуміти, в яких саме умовах вона утворилася в іншій зоряній системі мільярди років тому. Ці результати можна порівняти з тим, що вчені дізналися про умови навколо Сонця 4,6 мільярда років тому, коли формувалися планети, астероїди і комети в Сонячній системі.

