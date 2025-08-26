150 світлових років: вибух наднової створив у космосі величезну туманність у формі руки (фото)

Рука, що світиться, тягнеться через космос, долоню і пальці якої створено з уламків померлої внаслідок вибуху наднової.

Related video

Астрономи отримали дивовижне зображення туманності, яка за формою нагадує руку. Долоня і пальці цієї руки тягнуться через космос і були створені вибухом наднової. Ця туманність називається MSH 15-52, а поруч знаходиться пульсар B1509-58. Це нейтронна зірка діаметром всього 20 км, яка дуже швидко обертається навколо своєї осі. Туманність, що нагадує руку, має розмір понад 150 світлових років. Вона розташована поруч із залишком наднової RCW 89, де і знаходиться пульсар. Зображення було створено за допомогою рентгенівських даних космічного телескопа Чандра, а також наземного радіотелескопа ATCA. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journa, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пульсар B1509-58 утворився, коли масивна зірка вибухнула надновою і був створений її залишок із зоряної речовини. Пульсар обертається навколо своєї осі зі швидкістю майже 7 разів на секунду, а його магнітне поле приблизно в 15 трильйонів разів сильніше за магнітне поле Землі. Цей пульсар розганяє частинки екстремальних енергій і створює вітри, які надають туманності форму руки.

На зображенні радіовипромінювання показано червоним кольором, рентгенівське випромінювання — синім, помаранчевим і жовтим, а видиме світло показує водень золотистим кольором. Там, де радіовипромінювання і рентгенівське випромінювання перекривається, видно фіолетові ділянки. Вони показують, де вітер пульсара стикається з навколишніми уламками померлої зірки.

Астрономи отримали дивовижне зображення туманності, яка за формою нагадує руку Фото: space.com

Деякі рентгенівські дані, включно зі струменем поруч із пульсаром і яскравими "пальцями", що простягаються назовні, не мають аналога в радіоданих. Астрономи вважають, що ці області можуть бути потоками енергійних частинок, які виходять уздовж ліній магнітного поля і це схоже на ударну хвилю від надзвукового літака.

Залишок наднової RCW 89 додає ще більше загадок. Його радіовипромінювання перекривається згустками, які видно в рентгенівському і видимому світлі, що вказує на зіткнення з щільною хмарою водню. Ще більш дивно те, що різка рентгенівська межа, яка, ймовірно, являє собою вибухову хвилю наднової, що розширюється, не показує жодного радіосигналу.

За словами вчених, туманність MSH 15-52 і залишок наднової RCW 89 продовжують інтригувати. Хоча це зображення дає нові підказки про зірку, що вибухнула, та її оточення, необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти, як пульсари і залишки наднової взаємодіють, створюючи такі приголомшливі космічні структури.

Як уже писав Фокус, зроблено найкращі знімки потужного спалаху на Сонці: там побачили 48-кілометрові структури. За допомогою найбільшого в світі сонячного телескопа астрономи отримали найчіткіші зображення найпотужнішого спалаху на Сонці класу Х. Нові дані можуть змінити уявлення про магнітне поле Сонця, а також поліпшити прогнозування геомагнітних бур.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на Юпітері новий вид плазмових хвиль, які не бачили на інших планетах Сонячної системи.