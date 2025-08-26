150 световых лет: взрыв сверхновой создал в космосе огромную туманность в форме руки (фото)

Светящаяся рука тянется через космос, ладонь и пальцы которой созданы из обломков умершей в результате взрыва сверхновой звезды.

Астрономы получили удивительное изображение туманности, которая по форме напоминает руку. Ладонь и пальцы этой руки тянутся через космос и были созданы взрывом сверхновой. Эта туманность называется MSH 15-52, а рядом находится пульсар B1509-58. Это нейтронная звезда диаметром всего 20 км, которая очень быстро вращается вокруг своей оси. Туманность, напоминающая руку имеет размер более 150 световых лет. Она расположена рядом с остатком сверхновой RCW 89, где и находится пульсар. Изображение было создано с помощью рентгеновских данных космического телескопа Чандра, а также наземного радиотелескопа ATCA. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journa, пишет Space.

Пульсар B1509-58 образовался, когда массивная звезда взорвалась сверхновой и был создан ее остаток из звездного вещества. Пульсар вращается вокруг своей оси со скоростью почти 7 раз в секунду, а его магнитное поле примерно в 15 триллионов раз сильнее магнитного поля Земли. Этот пульсар разгоняет частицы экстремальных энергий и создает ветры, которые придают туманности форму руки.

На изображении радиоизлучение показано красным цветом, рентгеновское излучение — синим, оранжевым и желтым, а видимый свет показывает водород золотистым цветом. Там, где радиоизлучение и рентгеновское излучение перекрывается, видны фиолетовые участки. Они показывают, где ветер пульсара сталкивается с окружающими обломками умершей звезды.

Некоторые рентгеновские данные, включая струю рядом с пульсаром и яркие "пальцы", простирающиеся наружу, не имеют аналого в радиоданных. Астрономы считают, что эти области могут быть потоками энергичных частиц, которые выходят вдоль линий магнитного поля и это похоже на ударную волну от сверхзвукового самолета.

Остаток сверхновой RCW 89 добавляет еще больше загадок. Его радиоизлучение перекрывается сгустками, которые видны в рентгеновском и видимом свете, что указывает на столкновение с плотным облаком водорода. Еще более странно то, что резкая рентгеновская граница, предположительно представляющая собой расширяющуюся взрывную волну сверхновой, не показывает никакого радиосигнала.

По словам ученых, туманность MSH 15-52 и остаток сверхновой RCW 89 продолжают интриговать. Хотя это изображение дает новые подсказки о взорвавшейся звезде и ее окружении, необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как пульсары и остатки сверхновой взаимодействуют, создавая такие потрясающие космические структуры.

