Полярное сияние на Юпитере: обнаружено совершенно новое явление (фото)

У земного полярного сияния есть родственник на Юпитере. Он более крупный и более странный. Но благодаря полярному сиянию на газовом гиганте астрономы обнаружили совершенно новый тип плазменных волн.

Астрономы провели анализ данных космического аппарата "Юнона", который уже 9 лет вращается вокруг Юпитера. Данные показали, что в полярном сиянии на самой большой планете в Солнечной системе существует ранее неизвестный тип плазменных волн. Это открытие может помочь ученым лучше понять полярные сияния на других планетах и ​​то, как магнитные поля защищают планеты, включая Землю, от вредного излучения их звезд. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

Полярное сияние на Земле возникает, когда поток заряженных частиц от Солнца сталкивается с магнитным полем нашей планеты, а далее, движимые магнитным полем эти частицы попадают в атмосферу. Полярное сияние на Юпитере более мощное и более странное, чем на Земле. Его нельзя увидеть в видимом свете, а только в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне света.

Космический аппарат "Юнона" оснащен приборами, которые могут видеть электромагнитные сигналы, создаваемые заряженными частицами в плазме при взаимодействии с магнитным полем Юпитера. По словам ученых, ранее с помощью космического телескопа Уэбб были сделаны фотографии полярного сияния на Юпитере, но зонд "Юнона" помог получить данные с близкого расстояния от планеты.

Поялрное сияние на Юпитере Фото: NASA

Пространство вокруг планет с магнитным полем, в том числе и вокруг Юпитера, заполнено плазмой. Это состояние вещества, в котором атомы распадаются на электроны и ионы. По слова астрономов, электрически заряженная плазма течет как жидкость и вступает в реакцию с магнитным полем. Вокруг Юпитера, который имеет самое сильное магнитное поле в Солнечной системе после Солнца, плазма ведет себя не так, как в пространстве вокруг Земли.

Астрономы обнаружили, что плотность плазмы в полярных областях Юпитера настолько маленькая, а магнитное поле настолько сильное, что плазменные волны вибрируют с необычайно низкой частотой. Таких плазменных волн никогда не видели раньше на Земле. Поэтому ученые заявили, что они обнаружили совершенно новый тип плазменных волн. По словам ученых, несмотря на то, что плазма ведет себя как жидкость, на нее влияют как собственные магнитные поля и внешние магнитные поля.

Астрономы обнаружили полярные сияния на Юпитере, вызванные заряженными частицами, исходящими от края массивной магнитосферы планеты Фото: NASA

Астрономы выяснили, что магнитное поле Юпитера направляет заряженные частицы не так, как это делает магнитное поле Земли. На нашей планете полярное сияние образует кольцеобразные полосы вокруг полюсов. Но на Юпитере заряженные частицы направляются непосредственно в полярную шапку, что приводит к созданию более концентрированных и хаотичных полярных сияний.

Ученые считают, что обнаруженные новые плазменные волны могут существовать на других внешних планетах Солнечной системы, а также на массивных планетах за ее пределами. Ученые надеются собрать больше данных для дальнейшего изучения этого нового явления. Астрономы считают, что они смогут получить больше информации о поведении плазмы в экстремальных условиях. Это поможет лучше понять, как планеты, включая Землю, защищаются от вредного излучения Солнца и других звезд.

