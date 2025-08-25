Астрономы с помощью метеоритов выяснили, когда на самом деле появилась планета Юпитер (фото)

Изучение крошечных капель расплавленной породы, обнаруженной в метеоритах, а также моделирование, позволили определить время появления самой большой планеты в Солнечной системе.

Впервые астрономы смогли определить время образования Юпитера, который является самой большой планетой Солнечной системы. Для этого они изучили крошечные капли расплавленной породы, известные как хондры, обнаруженные в упавших на Землю метеоритах. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что Юпитер, скорее всего, образовался через 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы, пишет Interesting Engineering.

Моделирование в ходе исследования показало, что причиной образования этих расплавленных капель в метеоритах были колоссальные гравитационные силы быстро формирующегося Юпитера. Примерно 4,5 млрд лет назад Юпитер стремительно увеличился до своих гигантских размеров. Его мощное гравитационное притяжение нарушило орбиты небольших каменистых тел, похожих на современные астероиды, называемых планетезималями. Это привело к их столкновению друг с другом на такой высокой скорости, что содержащиеся в них камни и пыль расплавились при ударе, образовав капли расплавленной породы, или хондры, которые можно найти в метеоритах, упавших на Землю.

Планета Юпитер Фото: NASA

По словам ученых, предыдущие теории не могли объяснить характеристики хондр без наличия очень специфических условий, в то время как новая модель показывает, что необходимые условия существовали в ранней Солнечной системе, когда формировался Юпитер.

Хондры в метеорите под микроскопом Фото: interestingengineering.com

Ученые использовали моделирование для воссоздания роста Юпитера и столкновений каменистых и богатых водой планетезималей в ранней Солнечной системе. Моделирование создало реалистичные хондры, соответствующие характеристикам и содержанию, обнаруженным в метеоритах. Исследование показало, что вода в сталкивающихся планетезималях играла решающую роль в формировании хондр. Это также доказывает, что образование хондр было прямым следствием формирования планет.

Астрономы смогли точно определить время рождения Юпитера, сопоставив время моделируемых столкновений планетезималей с возрастом хондр, обнаруженных в метеоритах. Поскольку пик образования хондр пришелся на 1,8 миллиона лет после образования Солнечной системы, это также время рождения Юпитера, говорят ученые.

