От катастрофической геомагнитной бури нас, вероятно, защищают Венера и Юпитер (видео)

Астрофизики нашли вероятное объяснение того, что Солнце проявляет менее опасную для нас активность, чем другие похожие звезды в Млечном Пути.

Ученые пришли к выводу, что планеты Солнечной системы могут способствовать тому, что на Солнце поддерживается более спокойная активность, по сравнению с другими такими же звездами в нашей галактике. Взаимодействие трех планет, как считают ученые, снижает риск появления катастрофической геомагнитной бури на Земле, которая могла бы серьезно повредить современные технологии. Исследование опубликовано в журнале Solar Physics, пишет Space.

Астрофизики считают, что вспышки на Солнце, то есть интенсивный выброс излучения, которые вызывают геомагнитные бури на Земле, формируются не только внутренними процессами на Солнце, но и гравитационным влиянием нашей планеты, Венеры и Юпитера. Вероятно, гравитация трех планет задает определенный ритм для Солнца, что влияет на магнитное поле нашей звезды.

Солнце проявляет самую высокую активность, когда возникает больше всего вспышек, в периоды максимальной напряженности магнитного поля, которая возникает раз в течение примерно 11 лет. В это время на Земле могут возникать самые мощные геомагнитные бури, которые потенциально могут вывести из строя спутники на орбите, системы связи и электросети по всему миру. Но вероятность подобной катастрофы снижает сама структура нашей Солнечной системы, считают астрофизики.

Согласно моделированию ученых, примерно каждые 11 лет гравитационное влияние Венеры, Земли и Юпитера объединяется таким образом, что снижает напряженность магнитного поля Солнца. Если точнее, что планеты влияют на сам механизм, создающий магнитное поле нашей звезды. Соответственно, чем меньше магнитной энергии выделяется, тем менее опасными являются солнечные вспышки, вызывающие геомагнитную бурю на Земле.

Астрофизики, считают, что это вероятное объяснение того, что Солнце проявляет менее опасную для нас активность, чем другие похожие звезды в Млечном Пути. Во время пика солнечной активности, который наступает раз в 11 лет, известного как солнечный максимум, возникают чрезвычайно мощные вспышки. И все же они не такие мощные, как те, что возникают на похожих на Солнце звездах в нашей галактике. Расчеты ученых показывают, что солнечные вспышки примерно в 10-100 раз слабее.

Ученые считают, что более спокойная солнечная активность, возможно, даже способствовала поддержанию жизни на Земле. В отличие от очень активной звезды, которая могла постоянно бомбардировать Землю очень сильным излучением и заряженными частицами, низкая активность Солнца, вероятно, привела к тому, что Земля стала пригодной для жизни.

