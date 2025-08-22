Від катастрофічної геомагнітної бурі нас, імовірно, захищають Венера і Юпітер (відео)

Астрофізики знайшли ймовірне пояснення того, що Сонце проявляє менш небезпечну для нас активність, ніж інші схожі зірки в Чумацькому Шляху.

Учені дійшли висновку, що планети Сонячної системи можуть сприяти тому, що на Сонці підтримується більш спокійна активність, порівняно з іншими такими ж зірками в нашій галактиці. Взаємодія трьох планет, як вважають вчені, знижує ризик появи катастрофічної геомагнітної бурі на Землі, яка могла б серйозно пошкодити сучасні технології. Дослідження опубліковано в журналі Solar Physics, пише Space.

Так виглядають спалахи на Сонці

Астрофізики вважають, що спалахи на Сонці, тобто інтенсивний викид випромінювання, що спричиняють геомагнітні бурі на Землі, формуються не лише внутрішніми процесами на Сонці, а й гравітаційним впливом нашої планети, Венери та Юпітера. Ймовірно, гравітація трьох планет задає певний ритм для Сонця, що впливає на магнітне поле нашої зірки.

Сонце проявляє найвищу активність, коли виникає найбільше спалахів, у періоди максимальної напруженості магнітного поля, яка виникає раз протягом приблизно 11 років. У цей час на Землі можуть виникати найпотужніші геомагнітні бурі, які потенційно можуть вивести з ладу супутники на орбіті, системи зв'язку та електромережі по всьому світу. Але ймовірність подібної катастрофи знижує сама структура нашої Сонячної системи, вважають астрофізики.

Сонце проявляє найвищу активність, коли виникає найбільше спалахів, у періоди максимальної напруженості магнітного поля, яка виникає раз протягом приблизно 11 років

Згідно з моделюванням учених, приблизно кожні 11 років гравітаційний вплив Венери, Землі та Юпітера об'єднується таким чином, що знижує напруженість магнітного поля Сонця. Якщо точніше, що планети впливають на сам механізм, який створює магнітне поле нашої зірки. Відповідно, що менше магнітної енергії виділяється, то менш небезпечними є сонячні спалахи, що викликають геомагнітну бурю на Землі.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Астрофізики, вважають, що це ймовірне пояснення того, що Сонце проявляє менш небезпечну для нас активність, ніж інші схожі зірки в Чумацькому Шляху. Під час піку сонячної активності, який настає раз на 11 років, відомого як сонячний максимум, виникають надзвичайно потужні спалахи. Та все ж вони не такі потужні, як ті, що виникають на схожих на Сонце зірках у нашій галактиці. Розрахунки вчених показують, що сонячні спалахи приблизно в 10-100 разів слабші.

юпітер Фото: NASA

Учені вважають, що більш спокійна сонячна активність, можливо, навіть сприяла підтримці життя на Землі. На відміну від дуже активної зірки, яка могла постійно бомбардувати Землю дуже сильним випромінюванням і зарядженими частинками, низька активність Сонця, ймовірно, призвела до того, що Земля стала придатною для життя.

Учені вважають, що більш спокійна сонячна активність, можливо, навіть сприяла підтримці життя на Землі Фото: solar-system

