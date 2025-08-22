12 млрд світлових років від нас: астрономи виявили, можливо, найдальший космічний вибух

За словами вчених, під час цього вибуху виділилося за кілька секунд більше енергії, ніж Сонце виділило за своє життя.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Einstein Probe виявили новий загадковий тип космічних вибухів, названих швидкі рентгенівські транзієнти. Один із таких вибухів привернув особливу увагу, адже світло від нього летіло до нас приблизно 12 мільярдів років. Тобто його джерело, яке поки що не вдалося визначити, знаходиться на відстані 12 млрд світлових років від нас. Це найвіддаленіша вибухова подія, пов'язана, як припускають із зірками, світло якої безпосередньо спостерігали астрономи. Цей космічний вибух може допомогти краще зрозуміти процес смерті зірок у ранньому Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Новий тип космічних вибухів, який виявили астрономи за допомогою космічного телескопа Einstein Probe, отримав назву швидкі рентгенівські транзієнти (FXT). Це спалахи рентгенівського випромінювання, які можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Першим FXT, який виявили вчені, став вибух, названий EP240315A, невідоме джерело якого знаходиться на відстані приблизно 12 мільярдів світлових років від нас. Вчені також виявили ще 20 таких спалахів рентгенівського випромінювання, але їхні джерела також невідомі. Вчені кажуть, що FXT пропонують новий спосіб вивчення як процесу завершення життя зірок, так і того, яким був Всесвіт у далекому минулому.

За словами астрономів, FXT виникають у галактиках, що знаходяться на відстані в мільярди світлових років від нас, але точне джерело їхньої появи визначити дуже складно. Астрономи вважають, що ці спалахи випромінювання можуть виникати, коли масивні зірки вибухають надновою, стискаються і перетворюються на чорні діри.

Що стосується EP240315A, то астрономи визначили, що він виник, коли Всесвіту було приблизно 1,8 млрд років, зараз йому 13,8 млрд років. При цьому під час вибуху за кілька секунд виділилося більше енергії, ніж Сонце виділило за своє життя. А наша зірка існує вже понад 4,5 млрд років.

Вчені припускають, що FXT можуть бути пов'язані з ще одним потужним типом космічних вибухів, відомим як гамма-сплески. Це найпотужніші вибухи у відомому Всесвіті, під час яких виділяється гамма-випромінювання і величезна кількість енергії. Вважається, що гамма-сплески також можуть виникати після того, як масивна зірка вибухнула надновою і перетворюється на чорну діру.

Вивчивши дані спостережень за EP240315A, астрономи виявили, що навколо його джерела було дуже мало матерії. Зокрема, вчені помітили дефіцит водню в цій області. Водень фільтрує ультрафіолетове випромінювання, перешкоджаючи його ефективному поширенню в космосі. Коли з'явився цей FXT, водень піддався бомбардуванню ультрафіолетовим випромінюванням, що призвело до його іонізації. За словами астрономів, вони побачили найвіддаленішу вибухову подію, пов'язану, як передбачається, із зірками, світло якої безпосередньо спостерігали. Тобто по суті вчені бачили випромінювання, яке пов'язане з одними з найбільш ранніх зірок.

