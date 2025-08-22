Восьма секретна місія: на орбіту вирушив космічний літак США, що відомо (відео)

Ракета-носій компанії SpaceX відправила на орбіту секретний космічний літак X-37B, який має провести випробування нових технологій. Більшість із них засекречені.

Безпілотний літак X-37B Космічних сил США розпочав свою восьму місію за 15 років. Цей загадковий літак вивела в космос ракета Falcon 9 компанії SpaceX у п'ятницю, 22 серпня. Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал о 6:50 за Києвом. Хоча більшість технологій, які перебувають на борту X-37B засекречені, відомо, що на орбіті будуть проведені випробування нової системи лазерного зв'язку, а також навігаційної системи, яка може замінити GPS, пише Space.

Починаючи з 2010 року Космічні сили США вже 7 разів відправляли на орбіту безпілотний літак X-37B із секретними місіями. Сьома місія завершилася в березні цього року. Вона тривала 434 дні. Найдовше X-37B перебував на орбіті під час шостої місії, яка завершилася в листопаді 2022 року і тривала 908 днів. Невідомо, коли завершиться восьма місія, яка розпочалася 22 серпня, адже, як і попередні, вона здебільшого залишається засекреченою.

Космічний літак X-37B, який схожий на зменшену версію шатлів NASA, виведених з експлуатації, має довжину майже 9 метрів. Щоразу для виведення на орбіту X-37B використовується ракета-носій. Але приземляється космічний літак на звичайну злітно-посадкову смугу.

Космічний літак X-37B, який схожий на зменшену версію шатлів NASA, виведених з експлуатації, має довжину майже 9 метрів Фото: Космічні сили США

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повернувся назад на космодром через 8,5 хвилин після запуску, а другий ступінь продовжив виводити X-37B у космос. Точно невідомо, на якій орбіті навколо Землі перебуватиме секретний літак Космічних сил США.

Відомо, що X-37B під час усіх місій використовувався для випробування нових технологій у космосі, більша частина з яких залишається засекреченою. Це стосується і восьмої місії X-37B, хоча військові США розповіли про дві технології, випробування яких відбудеться в рамках чергового польоту X-37B.

Починаючи з 2010 року Космічні сили США вже 7 разів відправляли на орбіту безпілотний літак X-37B із секретними місіями Фото: Boeing

На його борту космічного літака буде проведено випробування нової системи лазерного зв'язку і квантового навігаційного датчика, який може замінити GPS. Згідно з повідомленням космічних сил США, на борту літака перебуває найвисокопродуктивніший квантовий інерціальний датчик, з усіх, які було запущено в космос як демонстраційну технологію. Квантовий інерціальний датчик — це прилад, що дає змогу космічним апаратам вимірювати прискорення, обертання і швидкість, використовуючи принципи квантової механіки. Цей пристрій призначений для підтримки навігації на орбіті без GPS або інших супутникових мереж. Військові США заявляють, що такі квантові датчики будуть використовуватися, зокрема, для навігації в просторі навколо Місяця.

Нова система лазерного зв'язку використовуватиме інфрачервоне світло для передачі даних у координації з комерційними супутниками на навколоземній орбіті. Лазерний зв'язок дає змогу передавати більше даних під час кожного сеансу зв'язку і є безпечнішим, ніж радіозв'язок, згідно з повідомленням Космічних сил США.

Нагадуємо, що подібний космічний літак є і у Китаю, але про деталі його місій відомо ще менше, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили приголомшливу фотографію Сонця, на якій одночасно видно одразу два цікавих явища: сонячний торнадо і сонячний протуберанець. Обидва мають величезний розмір, який у багато разів перевищує діаметр Землі.