Восьмая секретная миссия: на орбиту отправился космический самолет США, что известно (видео)

Ракета-носитель компании SpaceX отправила на орбиту секретный космический самолет X-37B, который должен провести испытание новых технологий. Большинство из них засекречены.

Related video

Беспилотный самолет X-37B Космических сил США начал свою восьмую миссию за 15 лет. Этот загадочный самолет вывела в космос ракета Falcon 9 компании SpaceX в пятницу, 22 августа. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 6:50 по Киеву. Хотя большинство технологий, которые находятся на борту X-37B засекречены, известно, что на орбите будут проведены испытания новой системы лазерной связи, а также навигационной системы, которая может заменить GPS, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Начиная с 2010 года Космические силы США уже 7 раз отправляли на орбиту беспилотный самолет X-37B с секретными миссиями. Седьмая миссия завершилась в марте этого года. Она продолжалась 434 дня. Дольше всего X-37B находился на орбите во время шестой миссия, которая завершилась в ноябре 2022 года и продолжалась 908 дней. Неизвестно, когда завершится восьмая миссия, которая началась 22 августа, ведь, как и предыдущие, она по больше части остается засекреченной.

Космический самолет X-37B, который похож на уменьшенную версию шаттлов NASA, выведенных из эксплуатации, имеет длину почти 9 метров. Каждый раз для вывода на орбиту X-37B используется ракета-носитель. Но приземляется космический самолет на обычную взлетно-посадочную полосу.

Космический самолет X-37B, который похож на уменьшенную версию шаттлов NASA, выведенных из эксплуатации, имеет длину почти 9 метров Фото: Космические силы США

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась обратно на космодром через 8,5 минут после запуска, а вторая ступень продолжила выводить X-37B в космос. Точно неизвестно, на какой орбите вокруг Земли будет находиться секретный самолет Космических сил США.

Известно, что X-37B во время всех миссий использовался для испытания новых технологий в космосе, большая часть из которых остается засекреченной. Это касается и восьмой миссии X-37B, хотя военные США рассказали о двух технологиях, испытание которых состоится в рамках очередного полета X-37B.

Начиная с 2010 года Космические силы США уже 7 раз отправляли на орбиту беспилотный самолет X-37B с секретными миссиями Фото: Boeing

На его борту космического самолета будет проведено испытание новой системы лазерной связи и квантового навигационного датчика, который может заменить GPS. Согласно сообщению космических сил США, на борту самолета находится самый высокопроизводительный квантовый инерциальный датчик, из всех, которые были запущены в космос в качестве демонстрационной технологии. Квантовый инерциальный датчик – это прибор, позволяющий космическим аппаратам измерять ускорение, вращение и скорость, используя принципы квантовой механики. Данное устройство предназначено для поддержки навигации на орбите без GPS или других спутниковых сетей. Военные США заявляют, что такие квантовые датчики будут использоваться, в том числе, для навигации в пространстве вокруг Луны.

Новая система лазерной связи будет использовать инфракрасный свет для передачи данных в координации с коммерческими спутниками на околоземной орбите. Лазерная связь позволяет передавать больше данных во время каждого сеанса связи и является более безопасной, чем радиосвязь, согласно сообщению Космических сил США.

Напоминаем, что подобный космический самолет есть и у Китая, но о деталях его миссий известно еще меньше, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали потрясающую фотографию Солнца, на которой одновременно видны сразу два интересных явления: солнечный торнадо и солнечный протуберанец. Оба имеют огромный размер, который во много раз превышает диаметр Земли.