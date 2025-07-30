Секретный самолет США X-37B возвращается в космос с новыми технологиями: что известно (фото)

Космический самолет X-37B должен отправиться в восьмой полет на орбиту 21 августа. Известно, что на его борту будут проведены испытания новой системы лазерной связи, а также навигационной системы, которая может заменить GPS.

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Космический самолет X-37B, построенный компанией Boeing, Министерство обороны США и NASA используют для проведения испытаний новых технологий с момента его первого полета в 2010 году. Большая часть экспериментов, которые проводятся в космосе засекречена, но в этот раз Космические силы США предоставили более подробную информацию о целях восьмого полета X-37B. Напоминаем, что космический самолет в марте завершил свою седьмую секретную миссию на орбите, но уже 21 августа должен снова отправиться в космос. На его борту будет проведено испытание новых технологий, включая систему лазерной связи и квантовый навигационной датчик, который может заменить GPS, пишет Gizmodo.

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В свой седьмой полет самолет X-37B отправился 28 декабря 2023 года

Космические силы США сообщили о том, что 21 августа ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX должна отправить уже в восьмой раз на орбиту секретный космический самолет X-37B. Неизвестно, какое точное количество полезной нагрузки будет находиться на борту беспилотного самолета. Тем не менее известно, что там будет находиться демонстрационная технология лазерной связи и квантовый датчик для навигации в космосе.

Космические силы США сообщили о том, что 21 августа ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX должна отправить уже в восьмой раз на орбиту секретный космический самолет X-37B Фото: Gizmodo

Новая система лазерной связи будет использовать инфракрасный свет для передачи данных в координации с коммерческими спутниками на околоземной орбите на высоте примерно 1900 км над поверхностью Земли. Лазерная связь позволяет передавать больше данных во время каждого сеанса связи и считается более безопасной, чем радиосвязь.

Согласно заявлению космических сил США, на борту X-37B также будет находиться квантовым инерциальный датчик. Это чрезвычайно точное устройство, которое измеряет ускорение с использованием принципов квантовой механики. Данное устройство предназначено для поддержки навигации на орбите без GPS или других спутниковых сетей.

Точно не известно сколько продлится восьмая миссия космического самолета X-37B Фото: Boeing

Точно не известно сколько продлится восьмая миссия космического самолета X-37B, хотя в этом нет ничего удивительного, ведь многие ее аспекты держаться в секрете.

Напоминаем, что седьмая миссия X-37B продолжалась 434 дня и не стала рекордной. Дольше всего X-37B находился на орбите во время шестой миссия, которая завершилась в ноябре 2022 года и продолжалась 908 дней. До этого рекордным был пятый полет – он длился 780 дней и завершился в октябре 2019 года. Самой короткой была первая миссия X-37B в 2010 году. Она длилась 224 дня.

Космические силы США соревнуются с Китаем в развитии возможностей своего космического самолета. У Китая есть похожий космический самолет "Шэньлун", который завершил свою третья миссию на орбите в конце 2024 года. Она продолжалась 268 дней. Китай, как и США, не раскрывает всю информацию о своих секретных миссиях на орбиту.

Фокус уже писал о том, какие самые далекие объекты во Вселенной можно увидеть невооруженным глазом. На самом деле невооруженным глазом можно увидеть свет объектов, которые находятся на расстоянии, превышающем размер нашей галактики Млечный Путь.

Также Фокус писал о том, что в Китае обнаружили огромные запасы циркония, который используют, в том числе, для создания гиперзвуковых дронов и ракет.