Секретний літак США X-37B повертається в космос із новими технологіями: що відомо (фото)

Космічний літак X-37B має вирушити у восьмий політ на орбіту 21 серпня. Відомо, що на його борту буде проведено випробування нової системи лазерного зв'язку, а також навігаційної системи, яка може замінити GPS.

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Космічний літак X-37B, побудований компанією Boeing, Міністерство оборони США і NASA використовують для проведення випробувань нових технологій з моменту його першого польоту в 2010 році. Велика частина експериментів, які проводяться в космосі, засекречена, але цього разу Космічні сили США надали більш детальну інформацію про цілі восьмого польоту X-37B. Нагадуємо, що космічний літак у березні завершив свою сьому секретну місію на орбіті, але вже 21 серпня має знову вирушити в космос. На його борту буде проведено випробування нових технологій, включаючи систему лазерного зв'язку і квантовий навігаційної датчик, який може замінити GPS, пише Gizmodo.

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У свій сьомий політ літак X-37B вирушив 28 грудня 2023 року

Космічні сили США повідомили про те, що 21 серпня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX має відправити вже увосьме на орбіту секретний космічний літак X-37B. Невідомо, яка точна кількість корисного навантаження перебуватиме на борту безпілотного літака. Проте відомо, що там буде демонстраційна технологія лазерного зв'язку і квантовий датчик для навігації в космосі.

Космічні сили США повідомили про те, що 21 серпня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX має відправити вже увосьме на орбіту секретний космічний літак X-37B Фото: Антарктида

Нова система лазерного зв'язку використовуватиме інфрачервоне світло для передачі даних у координації з комерційними супутниками на навколоземній орбіті на висоті приблизно 1900 км над поверхнею Землі. Лазерний зв'язок дає змогу передавати більше даних під час кожного сеансу зв'язку і вважається безпечнішим, ніж радіозв'язок.

Згідно із заявою космічних сил США, на борту X-37B також перебуватиме квантовий інерціальний датчик. Це надзвичайно точний пристрій, який вимірює прискорення з використанням принципів квантової механіки. Цей пристрій призначений для підтримки навігації на орбіті без GPS або інших супутникових мереж.

Точно не відомо скільки триватиме восьма місія космічного літака X-37B Фото: Boeing

Точно не відомо, скільки триватиме восьма місія космічного літака X-37B, хоча в цьому немає нічого дивного, адже багато її аспектів тримаються в секреті.

Нагадуємо, що сьома місія X-37B тривала 434 дні і не стала рекордною. Найдовше X-37B перебував на орбіті під час шостої місії, яка завершилася в листопаді 2022 року і тривала 908 днів. До цього рекордним був п'ятий політ — він тривав 780 днів і завершився в жовтні 2019 року. Найкоротшою була перша місія X-37B у 2010 році. Вона тривала 224 дні.

Космічні сили США змагаються з Китаєм у розвитку можливостей свого космічного літака. У Китаю є схожий космічний літак "Шеньлун", який завершив свою третю місію на орбіті наприкінці 2024 року. Вона тривала 268 днів. Китай, як і США, не розкриває всю інформацію про свої секретні місії на орбіту.

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