Не тільки зірки: які найдальші об'єкти у Всесвіті можна побачити неозброєним оком

Насправді неозброєним оком можна побачити світло об'єктів, які перебувають на відстані, що перевищує розмір нашої галактики Чумацький Шлях.

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Всесвіт величезний, але завдяки сучасним телескопам астрономи змогли побачити найвіддаленіші галактики, що розташовані на відстані понад 12 млрд світлових років. Один світловий рік — це 6,6 трильйонів кілометрів. Водночас неозброєним оком ми можемо бачити дуже далекі об'єкти в космосі, які знаходяться далі, ніж можна уявити, що їх можна побачити таким чином, пише IFLScience.

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У кожного об'єкта в космосі є своя зоряна величина, тобто видима яскравість. У космосі існують зірки, яскравість яких настільки велика, що порівняно з ними Сонце виглядатиме дуже тьмяно. Але такі зірки знаходяться дуже далеко, а тому їх не можна побачити без телескопа.

Але люди, за умови досить темного неба, неозброєним оком можуть бачити зірки, що мають до 6-ї зоряної величини. Існує приблизно 9000 зірок, зоряна величина яких менша за шість.

Найдальша зірка, яку можна побачити неозброєним оком

Багато яскравих зірок є змінними, тобто їхня яскравість змінюється з часом. Для того, щоб побачити далеку зірку, вона має бути дуже яскравою, можливо, у кілька сотень тисяч разів яскравішою за Сонце. Тому видима зоряна величина цього об'єкта може не завжди відповідати критеріям видимості. Інше питання полягає в тому, наскільки точно відома відстань до зірки, і в цьому плані існує певна невизначеність.

Наразі астрономи вважають, що найдальшими зірками, які можна побачити неозброєним оком, є такі:

V762 Кассіопеї, зоряна величина якої майже дорівнює 6 і знаходиться вона на відстані 2500 світлових років від нас;

Фі Кассіопеї, яка є подвійною зіркою, і її видима зоряна величина становить 4,95. Вона знаходиться на відстані 15 000 світлових років від нас.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Найдальший космічний об'єкт, який можна побачити неозброєним оком

Чи можуть люди побачити неозброєним оком інші галактики? Насправді можуть. Наприклад, за умови темного неба, можна побачити галактику Андромеди, розташовану за 2,5 мільйона світлових років від нас. Деякі люди здатні побачити галактику M81, що розташована на відстані 12 млн світлових років від Землі та галактику M83, що розташована на відстані 15 млн світлових років.

Але рекордсменом є не космічний об'єкт, а астрономічне явище. Це гамма-сплеск, надзвичайно енергійний викид енергії та гамма-випромінювання, що виник внаслідок вибуху наднової або ж зіткнення двох нейтронних зірок. Вона називається GRB 080319B і цей гамма-сплеск був виявлений у 2008 році. Його зоряна величина становила 5,8, а сам викид енергії та випромінювання стався на відстані 7,5 млрд світлових років від нас. Це досі найдальший гамма-сплеск, видимий неозброєним оком.

Гамма-сплеск, надзвичайно енергійний викид енергії та гамма-випромінювання, що виник внаслідок вибуху наднової або ж зіткнення двох нейтронних зірок. Ілюстрація Фото: space.com

Навіть якщо деякі люди не можуть побачити галактики, які перебувають на відстані в мільйони світлових років, то гарантовано більшість людей неозброєним оком може побачити світло галактик під назвою Велика і Мала Магелланова Хмара. Ці дві відносно невеликі галактики обертаються навколо Чумацького Шляху. Навіть за умови не дуже темного неба їхнє світло можна побачити з відстані у 160 000 світлових років.

Для порівняння діаметр спіральної галактики Чумацький Шлях оцінюють у 100 000 світлових років.

Фокус уже писав про те, що астрономи розкрили таємницю найпотужнішого гамма-сплеску за всю історію спостережень за космосом.

Нагадуємо, що про те, що на краю Сонячної системи існує масивна Дев'ята планета, вчені сперечаються вже майже 10 років. Нещодавнє відкриття показує, що такого світу не існує. І все ж є причини вважати інакше, як уже писав Фокус.