Не только звезды: какие самые далекие объекты во Вселенной можно увидеть невооруженным глазом

На самом деле невооруженным глазом можно увидеть свет объектов, которые находятся на расстоянии, превышающем размер нашей галактики Млечный Путь.

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Вселенная огромна, но благодаря современным телескопам астрономы смогли увидеть самые далекие галактики, которые находятся на расстоянии более 12 млрд световых лет. Один световой год – это 6,6 триллионов километров. В то же время невооруженным глазом мы можем видеть очень далекие объекты в космосе, которые находятся дальше, чем можно представить, что их можно увидеть таким образом, пишет IFLScience.

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У каждого объекта в космосе есть своя звездная величина, то есть видимая яркость. В космосе существуют звезды, яркость которых настолько большая, что по сравнению с ними Солнце будет выглядеть очень тускло. Но такие звезды находятся очень далеко, а потому их нельзя увидеть без телескопа.

Но люди, при условии достаточно темного неба, невооруженным глазом могут видеть звезды, имеющие до 6-й звездной величины. Существует примерно 9000 звезд, звездная величина которых меньше шести.

Самая далекая звезда, которую можно увидеть невооруженным глазом

Многие яркие звезды являются переменными, то есть их яркость меняется со временем. Для того, чтобы увидеть далекую звезду она должна быть очень яркой, возможно, в несколько сотен тысяч раз ярче Солнца. Поэтому видимая звездная величина этого объекта может не всегда соответствовать критериям видимости. Другой вопрос заключается в том, насколько точно известно расстояние до звезды и в этом плане существует некоторая неопределенность.

Сейчас астрономы считают, что самыми далекими звездами, которые можно увидеть невооруженным глазом являются следующие:

V762 Кассиопеи, звездная величина которой почти равна 6 и находится она расстоянии 2500 световых лет от нас;

Фи Кассиопеи, которая является двойной звездой, и ее видимая звездная величина составляет 4,95. Она находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Самый далекий космический объект, который можно увидеть невооруженным глазом

Могут ли люди увидеть невооруженным глазом другие галактики? На самом деле могут. Например, при условии темного неба, можно увидеть галактику Андромеды, расположенную в 2,5 миллионах световых лет от нас. Некоторые люди способны увидеть галактику M81, которая находится на расстоянии 12 млн световых лет от Земли и галактику M83, расположенную на расстоянии 15 млн световых лет.

Но рекордсменом является не космический объект, а астрономическое явление. Это гамма-всплеск, чрезвычайно энергичный выброс энергии и гамма-излучения, возникший в результате взрыва сверхновой или же столкновения двух нейтронных звезд. Она называется GRB 080319B и этот гамма-всплеск был обнаружен в 2008 году. Его звездная величина составляла 5,8, а сам выброс энергии и излучения произошел на расстоянии 7,5 млрд световых лет от нас. Это до сих пор самый далекий гамма-всплеск, видимый невооруженным глазом.

Гамма-всплеск, чрезвычайно энергичный выброс энергии и гамма-излучения, возникший в результате взрыва сверхновой или же столкновения двух нейтронных звезд. Иллюстрация Фото: space.com

Даже если некоторые люди не могут увидеть галактики, находящиеся на расстоянии в миллионы световых лет, то гарантированно большинство людей невооруженным глазом может увидеть свет галактик под названием Большое и Малое Магелланово Облако. Эти две относительно небольшие галактики вращающихся вокруг Млечного Пути. Даже при условии не очень темного неба их свет можно увидеть с расстояния в 160 000 световых лет.

Для сравнения диаметр спиральной галактики Млечный Путь оценивается в 100 000 световых лет.

Фокус уже писал о том, что астрономы раскрыли тайну самого мощного гамма-всплеска за всю историю наблюдений за космосом.

Напоминаем, что о том, что на краю Солнечной системы существует массивная Девятая планета, ученые спорят уже почти 10 лет. Недавнее открытие показывает, что такого мира не существует. И все же есть причины считать иначе, как уже писал Фокус.