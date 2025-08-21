В 10 раз больше Земли: получен снимок огромного торнадо и выброса плазмы на Солнце (фото)

На Солнце появился гигантский торнадо, а также мощное извержение плазмы. Оба эти явления смог запечатлеть астроном из Румынии на одной фотографии.

Гигантский торнадо и мощный протуберанец одновременно появились на Солнце. Высота торнадо составляет примерно 130 000 км, а высота протуберанца — 200 000 км. Хотя эти явления не связаны между собой, они являются результатом возмущений невидимого магнитного поля Солнца. Часть выброшенной плазмы принимает форму торнадо, а часть — мощного извержения, известного, как протуберанец. Оба явления смог запечатлеть на одной потрясающей фотографии астроном Максимилиан Теодореску из Института космических наук в Румынии, пишет Live Science.

Теодореску сделал фотографию, на которой одновременно видны и солнечный торнадо и солнечный протуберанец, 20 августа. По словам астронома крупные солнечные торнадо встречаются довольно редко, и ему никогда не доводилось видеть их одновременно с протуберанцем.

Солнечные торнадо похожи на земные, но у этих двух явлений мало общего, особенно это касается размера. Если на Земле торнадо создаются сильными ветрами и перемещаются, то на Солнце торнадо состоят из плазмы и можно сказать стоят на месте. Их, как и протуберанцы удерживает магнитное поле нашей звезды. И солнечные торнадо и протуберанцы представляет собой извержения плазмы на Солнце, но имеют некоторые различия.

Теодореску узнал о появлении торнадо на Солнце из данных Национальной солнечной обсерватории США, которая управляет шестью телескопами, наблюдающими за нашей звездой в режиме реального времени. Астроном направил свой телескоп на Солнце и с помощью специальной камеры смог запечатлеть солнечный торнадо. Но в это же время на Солнце появился протуберанец и ученый смог запечатлеть на одной фотографии сразу два явления.

Большой солнечный протуберанец (внизу справа) вырывается из Солнца, а рядом бушует плазменный торнадо (вверху справа) Фото: Live Science

По оценкам ученого, солнечный торнадо имел высоту примерно 130 000 километров. Для сравнения, диаметр Солнца составляет 1 392 700 км, то есть плазменный торнадо имел высоту в почти в 10 раз меньшую размера Солнца. Также напоминаем, что диаметр Земли составляет 12 756 км, поэтому солнечный торнадо был почти в 10 раз больше нашей планеты. Обычно такие торнадо на Солнце имеют высоту от 25 000 до 100 000 км, поэтому данный торнадо был гигантским.

Что касается протуберанцев на Солнце, то они возникают, когда магнитное поле, удерживающее плазму, становится нестабильным. В результате с поверхности Солнца вырывается мощный поток плазмы, который удерживается на месте. Теодореску оценил высоту увиденного протуберанца в 200 000 км.

Часто плазмы вырывается из протуберанца в космос и превращается в корональный выброс массы, который может столкнуться в магнитным полем Земли. В этом случае возникает геомагнитная буря, которая вызывает появление полярного сияния, а также может нарушить работу спутников на орбите и систем связи на Земле.

По словам Теодореску, из обнаруженного протуберанца вырвался корональный выброс массы, но он не был направлен в сторону Земли.

