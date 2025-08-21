Бросает вызов теории: похожие на Солнце звезды умирают не так, как считалось (фото)

Ученые впервые напрямую проследили трансформацию умирающей звезды на протяжении более 130 лет. Оказалось, что температура этой звезды повышается быстрее, чем у любой типичной звезды из всех известных.

Астрономы впервые изучили изменение умирающей звезды, похожей на Солнце, которое происходило в течение 132 лет, начиная с 1893 года. Для этого они изучили планетарную туманность IC418, в центре которой находится старая умирающая звезда. Планетарная туманность представляет собой сброшенные внешние слои звезды, которая представляет собой красочную структуру. Планетарная туманность IC418 находится на расстоянии примерно 4000 световых лет от нас. В будущем умирающее Солнце также будет окружено таким же облаком из газа и пыли. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Астрономы объединили наблюдения за планетарной туманностью IC418 с 1893 года, когда она впервые была обнаружена, с данными наблюдений, которые проводились в течение следующих 132 лет. Таким образом ученым удалось впервые проследить длительную эволюцию умирающей звезды и то, как она менялась с течением времени.

Исследование дало возможность понять, как эволюционируют умирающие звезды и планетарные туманности, и предполагает, что они могут меняться быстрее, чем считалось ранее. Исследование может изменить текущие модели жизненного цикла звезд.

Обычно планетарные туманности эволюционируют и меняются медленно, но астрономы обнаружили, что планетарная туманность IC418 эволюционирует достаточно быстро. Возможно, это самая быстрая трансформация умирающей звезды и созданной ею туманности, из всех когда-либо обнаруженных, считают ученые.

Объединив данные наблюдений за 132 года, астрономы смогли определить скорость повышения температуры умирающей звезды, ее текущую массу, а также массу, которую она имела до начала трансформации.

Астрономы обнаружили, что зеленый свет туманности, обусловленный атомами кислорода, усилился в 2,5 раза за 132 года. Это увеличение яркости света вызвано быстрым ростом температуры умирающей звезды. Ученые выяснили, что с 1893 года температура звезды увеличилась на 3000 градусов Цельсия, или примерно на 1000 градусов каждые 40 лет. Когда Солнце было моложе, оно тоже нагревалось, но потребовалось 10 миллионов лет, чтобы температура нашей звезды повысилась на 1000 градусов Цельсия.

Хотя звезда нагревается быстрее, чем когда-либо наблюдалось, это все еще медленнее, чем предсказывали модели. Это ставит под сомнение современные теории старения и смерти звезд, говорят ученые.

Астрономы выяснили, что текущая масса звезды примерно на 43% меньше, чем у Солнца. Но прежде чем звезда начала сбрасывать свои внешние слои и создавать планетарную туманность, ее масса составляла от 1,25 до 1,55 масс Солнца. Ученые считают, что эта звезда производила углерод, и если это так, то звезды, производящие углерод, могут иметь меньшие массы, чем считалось ранее.

Планетарные туманности никоим образом не связаны с планетами. Дело в том, что когда их впервые обнаружили в XVIII веке, астрономы приняли эти объекты, часто имеющие круглую форму, за планеты.

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце также сбросит свои внешние слои и создаст красочную планетарную туманность. К тому времени Земля уже не будет пригодной для жизни.

