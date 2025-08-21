У астронавтов в космосе возникают серьезные проблемы с носом: что выяснили ученые

Исследование показало, что астронавты часто страдают от заложенности носа, но эта проблема исчезает после возвращения на Землю с орбиты. Заложенность носа связана с условиями, в которых находятся астронавты в космосе.

Ученые выяснили, что у астронавтов возникает достаточно распространенная проблема со здоровьем, которая доставляет астронавтам дискомфорт. Это заложенность носа. Ученые изучили, испытывают ли астронавты проблемы с пазухами носа, включающие такие распространенные симптомы, как заложенность носа, давление или боль в лице, во время пребывания в космосе. Шестьдесят из 71 астронавтов, принимавших участие в исследовании, опубликованном в журнале Laryngoscope Investigative Otolaryngology, подтвердили наличие таких симптомов, пишет Space.

Пазухи носа — это лабиринт полостей, расположенных в черепе, которые поддерживают наше здоровье, очищая вдыхаемый воздух и помогая регулировать водный баланс в голове. Люди обычно испытывают неприятные симптомы в пазухах носа, когда те переполнены слизью и нет возможности ее нормально отводить, или при воспалении.

Хотя неприятные симптомы в пазухах носа часто возникают, когда иммунная система активируется для борьбы с вирусом или инфекцией, ученые связывают проблемы с заложенностью носа у астронавтов с тем, как микрогравитация на Международной космической станции влияет на перемещение жидкости в полостях пазух.

Хотя на Земле эти симптомы обычно протекают безвредно, ученые предупреждают, что именно эти, казалось бы, незначительные симптомы могут потенциально повлиять на то, как астронавты выполняют поставленные задачи и на их общее состояние здоровья.

По словам ученых, если человек плохо спит из-за заложенного нос, что не дает нормально дышать, то это может негативно повлиять когнитивные функции и скорость реакции, когда астронавты находятся в космосе.

Ученые также обнаружили, что астронавты, выходящие в открытый космос, особенно страдали от перепадов давления, которые приводили к проблемам, потенциально более опасным, чем заложенность носа, таким как дисфункция евстахиевой трубы, то есть проблемы с тонкими трубочками, соединяющими уши с горлом.

По мере того, как человечество расширяет свою деятельность в космосе, изучение того, как тело человека переносит условия микрогравитации, стало предметом многочисленных исследований.

Ученые говорят, что выявленные проблемы с носом у астронавтов вызывают серьезное беспокойство, хотя заложенность носа и исчезает после возвращения на Землю. Но эта и другие потенциальные проблемы со здоровьем, возникающие у астронавтов в космосе, могут привести к потенциальному нарушению работы миссии.

