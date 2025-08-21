В астронавтів у космосі виникають серйозні проблеми з носом: що з'ясували вчені

Дослідження показало, що астронавти часто страждають від закладеності носа, але ця проблема зникає після повернення на Землю з орбіти. Закладеність носа пов'язана з умовами, в яких перебувають астронавти в космосі.

Учені з'ясували, що в астронавтів виникає досить поширена проблема зі здоров'ям, яка завдає астронавтам дискомфорту. Це закладеність носа. Вчені вивчили, чи відчувають астронавти проблеми з пазухами носа, що включають такі поширені симптоми, як закладеність носа, тиск або біль в обличчі, під час перебування в космосі. Шістдесят із 71 астронавтів, які брали участь у дослідженні, опублікованому в журналі Laryngoscope Investigative Otolaryngology, підтвердили наявність таких симптомів, пише Space.

Пазухи носа — це лабіринт порожнин, розташованих у черепі, які підтримують наше здоров'я, очищаючи повітря, що вдихається, і допомагаючи регулювати водний баланс у голові. Люди зазвичай відчувають неприємні симптоми в пазухах носа, коли ті переповнені слизом і не мають змоги його нормально відводити, або в разі запалення.

Хоча неприємні симптоми в пазухах носа часто виникають, коли імунна система активується для боротьби з вірусом або інфекцією, вчені пов'язують проблеми із закладеністю носа в астронавтів із тим, як мікрогравітація на Міжнародній космічній станції впливає на переміщення рідини в порожнинах пазух.

Хоча на Землі ці симптоми зазвичай протікають нешкідливо, вчені попереджають, що саме ці, здавалося б, незначні симптоми можуть потенційно вплинути на те, як астронавти виконують поставлені завдання і на їхній загальний стан здоров'я.

За словами вчених, якщо людина погано спить через закладений ніс, що не дає нормально дихати, то це може негативно вплинути на когнітивні функції та швидкість реакції, коли астронавти перебувають у космосі.

Вчені також виявили, що астронавти, які виходили у відкритий космос, особливо страждали від перепадів тиску, які призводили до проблем, потенційно більш небезпечних, ніж закладеність носа, таких як дисфункція євстахієвої труби, тобто проблеми з тонкими трубочками, що з'єднують вуха з горлом.

У міру того, як людство розширює свою діяльність у космосі, вивчення того, як тіло людини переносить умови мікрогравітації, стало предметом численних досліджень.

Вчені кажуть, що виявлені проблеми з носом у астронавтів викликають серйозне занепокоєння, хоча закладеність носа і зникає після повернення на Землю. Але ця та інші потенційні проблеми зі здоров'ям, що виникають у астронавтів у космосі, можуть призвести до потенційного порушення роботи місії.

