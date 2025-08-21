На карликовій планеті Церера виявили необхідні для життя умови: що відомо (фото)

Дослідження припускає, що протягом приблизно 1,5 мільярда років карликова планета Церера мала умови, необхідні для підтримки позаземного життя. Тобто, можливо, там могли жити мікроорганізми. Дослідження показує, що деякі світи в Сонячній системі можуть бути більш придатними для життя, ніж передбачається.

Зараз карликова планета Церера, розміром приблизно 940 км, виглядає холодним і мертвим світом, розташованим у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але в минулому надра Церери, можливо, були теплими, що робило цей світ придатним для життя. Вчені не знають, чи існувало мікробне життя на Церері, але умови, які були в минулому на цій карликовій планеті, дозволили б вижити позаземним мікроорганізмам. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише New Scientist .

Минулі дослідження засвідчили, що під поверхнею Церери міг існувати, а може існує і зараз, океан із рідкої води. На поверхні Церери було виявлено ознаки водяного льоду, а також органічних молекул, що вказує на потенційне існування позаземного життя. Тепер учені з'ясували, що в надрах Церери могло існувати джерело хімічної енергії, яке могло забезпечити виживання позаземних мікроорганізмів. За словами вчених, це не означає, що на Церері точно існувало позаземне життя, але якби воно там з'явилося, то в цих мікроорганізмів, найімовірніше, була хімічна їжа для виживання.

Учені припускають, що в підземному океані на Церері могли вижити мікроорганізми, схожі на ті, що живуть на Землі в гідротермальних джерелах в океанах і отримують енергію безпосередньо з хімічних молекул, а не за рахунок споживання інших організмів.

Учені створили моделювання, що імітує зміну температури та складу надр Церери протягом тривалого періоду її еволюції незабаром після утворення приблизно 4,5 млрд років тому. Астрономи виявили, що протягом приблизно 1,5 мільярда років, тобто від 4 до 2,5 млрд років тому в підземному океані Церери могло існувати джерело гарячої води поблизу ядра, і ця вода змішувалася з холодною водою океану. Цей процес міг забезпечити потенційне позаземне життя хімічною їжею.

За словами вчених, на Землі, коли гаряча вода з гідротермальних джерел змішується з рештою води океану, мікроорганізми отримують хімічну енергію і процвітають. Це могло відбуватися і на Церері. Наразі ця карликова планета навряд чи придатна для життя, адже вона холодніша і в ній імовірно менше живої води, а більше льоду. Також надра Церери виділяють набагато менше тепла, ніж у далекому минулому.

Таким чином учені дійшли висновку, що Церера могла бути населеним світом ще 2,5 — 4 мільярди років тому. Дослідження припускає, що подібні умови для підтримання життя могли існувати або ж існують на інших крижаних об'єктах розміром із Цереру в Сонячній системі, де є або були підземні океани.

Це може означати, що на якомусь етапі своєї еволюції населеними могли бути більше планет і їхніх супутників, ніж передбачалося. Можливо, деякі з них населені й зараз.

Щоб підтвердити висновки дослідження, потрібно провести точний хімічний аналіз мінералів на поверхні Церери, адже деякі з них могли бути викинуті з надр карликової планети. Але для цього потрібно відправити космічний апарат на поверхню Церери.

