Астрономи дізналися, який вигляд мають зірки зсередини: такого вибуху наднової ще не бачили (відео)

Вчені вперше виявили такий вибух наднової, який надав нову інформацію про життя і смерть зірок.

Related video

Астрономи виявили вибух наднової SN2021yfj, який стався на відстані 2,2 млрд світлових років від нас. Цей вибух допоміг побачити, з чого складалася зірка спочатку і які в неї були внутрішні шари. Такого вибуху наднової вчені ще ніколи не бачили. Вчені виявили завдяки вивченню наднової SN2021yfj наявність у шарах померлої зірки кремнію, сірки та аргону. Наявність цих хімічних елементів уперше доводить, що у зірок існують шари з різних елементів, які складають внутрішній простір масивних зірок. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зірки живуть за рахунок термоядерного синтезу в ядрі, де відбувається утворення важчих за водень і гелій хімічних елементів. Усередині масивних зірок відбувається створення елементів, починаючи від вуглецю до сірки та кремнію і закінчуючи залізом. Важчих елементів, ніж залізо, зірки не створюють у своїх ядрах. Астрономи припускали, що протягом свого життя зірки створюють шари з різних хімічних елементів, де найважчі перебувають усередині, а найлегші, водень і гелій, — зовні. Але ці шари не вдавалося побачити, оскільки вибухова смерть зірки змішує їх.

Тепер же вперше астрономи побачили окремі шари, з яких складається зірка, завдяки надновій 2021yfj, яка не схожа на жодну подібну вибухову подію. Відкриття ставить під сумнів наявні моделі життєвого циклу зірок і процесів, які призводять до їхньої загибелі внаслідок вибуху наднової. Вчені кажуть, що наднова SN 2021yfj засвідчила, що наше розуміння еволюції та завершення життя масивних зірок все ще неповне.

Тепер же вперше астрономи побачили окремі шари, з яких складається зірка, завдяки надновій 2021yfj, яка не схожа на жодну подібну вибухову подію. Ілюстрація Фото: сверхновая

Вчені кажуть, що шари в зірці, багаті киснем, кремнієм, сіркою і аргоном, знаходяться під безліччю інших шарів і формуються всього за кілька місяців до вибуху зірки, що унеможливлює їхнє пряме спостереження. Але тепер астрономам вдалося їх побачити. Астрономи кажуть, що померла зірка якимось чином примудрилася втратити набагато більше маси, ніж звичайна зірка, що вибухає, і точно невідомо, чому це могло статися. Також астрономи не розуміють яким чином у наднової залишився гелій, який мав би повністю зникнути ще тоді, коли зірка готувалася до вибуху.

Астрономи вважають, що в міру того, як у ядрі зірки закінчується паливо для термоядерного синтезу, вона починає стискатися під дією гравітації, в той час як зовнішній тиск, створюваний термоядерним синтезом, слабшає. Підвищення внутрішнього тиску і температури знову запускає термоядерний синтез у вибуховій події, яка скидає частину зовнішньої речовини зірки. Повторні епізоди цього процесу призвели б до того, що більша частина маси зірки була б скинута.

За словами вчених, у них є лише припущення, яким чином був створений вибух наднової SN2021yfj. Потрібно виявити більше прикладів таких самих вибухом, щоб точно зрозуміти механізм їхнього походження.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, звідки в Сонячну систему прилетіли три відомі міжзоряні об'єкти, а також коли вони з'явилися.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили ще один невідомий вибух наднової, який стався на відстані понад 700 млн світлових років від нас.