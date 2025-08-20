Три міжзоряні об'єкти: вчені з'ясували, звідки вони до нас прилетіли і скільки їм років (фото)

За останні 8 років астрономи виявили три міжзоряні об'єкти в Сонячній системі, які прибули з інших частин Чумацького Шляху. Один із них був виявлений у липні 2025 року. Астрономи проаналізували траєкторії їхнього руху і з'ясували, звідки вони прибули і який мають вік.

Астрономи довгий час припускали, що в космосі існують міжзоряні об'єкти, які переміщаються між зоряними системами. Але до 2017 року в них не було доказів цього. 8 років тому було виявлено перший міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, який дістав назву 1І/Оумуамуа, що є астероїдом, у 2019 році виявили другий міжзоряний об'єкт — комету 2I/Борисова, а в липні 2025 року — третій міжзоряний об'єкт — комету 3I/ATLAS. Ці об'єкти становлять неабиякий інтерес для астрономів, адже вони по суті є залишками формування планет в інших зоряних системах і їхнє вивчення може допомогти зрозуміти умови в інших частинах Чумацького шляху без необхідності відправляти туди космічні апарати. Автори нового дослідження, яке перебуває на розгляді для публікації в журналі Astronomy & Astrophysics, астрономи розрахували траєкторії трьох міжзоряних гостей, щоб визначити їхнє походження і вік, пише Phys.

Учені кажуть, що насправді десятки, а може й сотні міжзоряних об'єктів регулярно потрапляють у Сонячну систему, але виявити поки що вдалося лише три. Але ці відкриття підтверджують теорії про те, що з інших зоряних систем прилітають ближче до Сонця астероїди і комети. Вони можуть бути викинуті внаслідок гравітаційної взаємодії зі своєю зіркою, планетами, а також іншими зірками, які пролетіли повз їхні зоряні системи. Визначення походження міжзоряних об'єктів — це важливий крок до розуміння різноманітності та динаміки популяцій зірок у Чумацькому Шляху.

Наприклад, вважається, що комета 3I/ATLAS, імовірно, була викинута зі старої зоряної системи, а значить вона могла пройти інші еволюційні процеси, ніж молодші об'єкти, кажуть учені. Вивчення походження міжзоряних об'єктів допомагає нам зрозуміти різноманітність структур планетних систем і умови, за яких об'єкти викидаються в міжзоряний простір.

Фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: solar-system

Для свого дослідження вчені створили моделювання, яке включало тисячі можливих траєкторій польоту міжзоряних об'єктів, що базувалися на спостереженнях за космосом. У результаті, астрономи отримали найнадійнішу оцінку, як вважають вчені, того, звідки прибули три міжзоряні об'єкти.

Дослідження показало, що ці об'єкти прибули із зоряних систем, які мають різний вік і розташування.

Фотографія міжзоряної комети 2I/Борисова Фото: комета Борисова

Комета 3I/ATLAS є найстарішою з трьох відомих міжзоряних об'єктів, адже її вік становить 4,6 млрд років. При цьому комета прибула до нас із товстого диска Чумацького Шляху. Цей компонент товстіший за тонкий диск нашої галактики, де розташована Сонячна система, і складається з більш старих зірок.

Об'єкт 1I/Оумуамуа прибув із тонкого диска Чумацького Шляху, де формуються нові зірки і його вік становить приблизно 1 млрд років.

Комета 2I/Борисова прибула також із тонкого диска нашої галактики, а її вік учені оцінили в 1,7 млрд років.

За словами астрономів, результати показують, що міжзоряні об'єкти викидаються з планетних систем упродовж усієї історії галактики, а не тільки з молодих систем, що недавно утворилися.

