Три межзвездных объекта: ученые выяснили, откуда они к нам прилетели и сколько им лет (фото)

За последние 8 лет астрономы обнаружили три межзвездных объекта в Солнечной системе, которые прибыли из других частей Млечного Пути. Один из них был обнаружен в июле 2025 года. Астрономы проанализировали траектории их движения и выяснили, откуда они прибыли и какой имеют возраст.

Related video

Астрономы долгое время предполагали, что в космосе существуют межзвездные объекты, которые перемещаются между звездными системами. Но до 2017 года у них не было доказательств этого. 8 лет назад был обнаружен первый межзвездный объект в Солнечной системе, получивший название 1І/Оумуамуа, который является астероидом, в 2019 году обнаружили второй межзвездный объект – комету 2I/Борисова, а в июле 2025 года – третий межзвездный объект – комету 3I/ATLAS. Эти объекты представляют большой интерес для астрономов, ведь они по сути являются остатками формирования планет в других звездных системах и их изучение может помочь понять условия в других частях Млечного пути без необходимости отправлять туда космические аппараты. Авторы нового исследования, которое находится на рассмотрении для публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, астрономы рассчитали траектории трех межзвездных гостей, чтобы определить их происхождение и возраст, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые говорят, что на самом деле десятки, а может и сотни межзвездных объектов регулярно попадают в Солнечную систему, но обнаружить пока удалось лишь три. Но эти открытия подтверждают теории о том, что из других звездных систем прилетают ближе к Солнцу астероиды и кометы. Они могут быть выброшены в результате гравитационного взаимодействия со своей звездой, планетами, а также другими звездами, которые пролетели мимо их звездных систем. Определение происхождения межзвездных объектов — это важный шаг к пониманию разнообразия и динамики популяций звезд в Млечном Пути.

Например, считается, что комета 3I/ATLAS, вероятно, была выброшена из старой звездной системы, а значит она могла пройти иные эволюционные процессы, чем более молодые объекты, говорят ученые. Изучение происхождения межзвездных объектов помогает нам понять разнообразие структур планетных систем и условия, при которых объекты выбрасываются в межзвездное пространство.

Фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: NASA

Для своего исследования ученые создали моделирование, которое включало тысячи возможных траекторий полета межзвездных объектов, основанных на наблюдениях за космосом. В результате, астрономы получили наиболее надежную оценку, как считают ученые, того, откуда прибыли три межзвездных объекта.

Исследование показало, что эти объекты прибыли из звездных систем, которые имеют разный возраст и расположение.

Фотография межзвездной кометы 2I/Борисова Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Комета 3I/ATLAS является самой старой из трех известных межзвездных объектов, ведь ее возраст составляет 4,6 млрд лет. При этом комета прибыла к нам из толстого диска Млечного Пути. Этот компонент толще тонкого диска нашей галактики, где находится Солнечная система, и состоит из более старых звезд.

Объект 1І/Оумуамуа прибыл из тонкого диска Млечного Пути, где формируются новые звезды и его возраст составляет примерно 1 млрд лет.

Комета 2I/Борисова прибыла также из тонкого диска нашей галактики, а ее возраст ученые оценили в 1,7 млрд лет.

По словам астрономов, результаты показываю, что межзвездные объекты выбрасываются из планетных систем на протяжении всей истории галактики, а не только из молодых, недавно образовавшихся систем.

Фокус уже писал более подробно о недавно обнаруженной межзвездной комете 3I/ATLAS.

Также Фокус писал о том, что звезды могут быть красными, голубыми и желтыми, но нельзя увидеть зеленую звезду. Если посмотреть на ночное небо, то можно заметить, что звезды имеют разный цвет. Можно увидеть белые, желтые, оранжевые, голубые и красные звезды, но зеленые вы не увидите никогда и для этого есть причина.