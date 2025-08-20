Звезды могут быть красными, голубыми и желтыми: почему нельзя увидеть зеленую звезду (фото)

Если посмотреть на ночное небо, то можно заметить, что звезды имеют разный цвет, а некоторые из них даже мерцают. Можно увидеть белые, желтые, оранжевые, голубые и красные звезды, но зеленой вы не увидите никогда и для этого есть причина.

Цвет звезд может варьироваться от желтого до голубого, но вы никогда не увидите зеленую звезду на ночном небе. Есть причины, которые объясняют цвет звезды, а также почему нельзя увидеть зеленые звезды. Об этом пишет Discover Magazine.

Что определяет цвет звезды?

Цвет звезды определяет температура ее поверхности. Обычно эти цвета варьируются от самых горячих до самых холодных звезд: голубой, белый, желтый, оранжевый и красный. То есть, самые горячие звезды с температурой от 10 000 до 50 000 градусов Цельсия имеют голубой цвет. А самые холодные, известные как красные карлики, имеют температуру максимум 3500 градусов Цельсия и соответственно красный цвет. Солнце является желтым карликом, температура которого составляет почти 6000 градусов Цельсия. Хотя Солнце кажется желтым, на самом деле наша звезда белая. Свет Солнца искажается атмосферой Земли, а потому имеет желтый цвет. Также земная атмосфера искажает свет таким образом, что кажется, что некоторые звезды мерцают.

Солнце Фото: NASA

Где и когда можно увидеть цветные звезды?

Для того, чтобы увидеть звезды разных цветов, которые являются наиболее яркими на ночном небе, нужно иметь бинокль или телескоп. И конечно же небо должно быть максимально темным и ясным.

Если вы хотите увидеть красную звезду, ищите Бетельгейзе в созвездии Ориона. Если вы хотите увидеть голубую звезду, ищите Ригель, в том же созвездии. Ярко-желтую звезду Капелла можно найти в созвездии Возничего. А красно-оранжевую звезду Антарес можно увидеть в самом сердце созвездия Скорпиона.

Зимой звезды часто бывают самыми яркими, поэтому наблюдение в это время года может увеличить шансы хорошо их рассмотреть.

Бетельгейзе Фото: wikipedia

Почему люди не видят зеленые звезды?

Среди всех цветов звезд, единственный цвет, который не может увидеть человек, это зеленый. Это связано с тем, как наши глаза воспринимают цвет.

Глаза человека имеют светочувствительные клетки, которые называются палочками и колбочками. Палочки — это детекторы яркости, которые не различают цвета. В глазах человека есть три типа колбочек, которые помогают нам различать цвета: красные, голубые и зеленые. При попадании света на них каждая активируется с разной интенсивностью. Красный свет, например, активирует красную колбочку, но голубые и зеленые колбочки остаются относительно спокойными.

Антарес Фото: ESO

Большинство объектов не излучают или не отражают один цвет света, поэтому колбочки активируются разным количеством света. Например, оранжевый цвет активирует красные колбочки примерно вдвое сильнее, чем зеленые, но не затрагивает голубые. Когда мозг получает сигнал от трех колбочек, оно дает нам понять, что это оранжевый объект. Если зеленые колбочки получают столько же света, сколько и красные, а голубые не получают света, мы интерпретируем это как желтый цвет. И так далее.

Поэтому, чтобы увидеть звезду зленого цвета, она должна излучать только зеленый свет. Но звезда всегда излучают более одной длины волны света. Любая звезда, излучающая преимущественно зеленый свет, также будет излучать значительное количество красного и голубого, из-за чего звезда будет казаться белой. Изменение температуры звезды может придать ей оранжевый, желтый, красный или голубой оттенок, но получить зеленый оттенок невозможно. Наши глаза просто не видят звезду зеленой.

