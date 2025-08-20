Состоит из 2024 атомов: физики создали самого маленького кота Шредингера, зачем (видео)

С помощью анимации можно увидеть, как две тысячи атомов перемещаются таким образом, что превращаются в знаменитого квантового кота. Для перемещения атомов использовалась новая технология управления частицами.

Related video

Чтобы продемонстрировать новую систему для быстрой перегруппировки тысяч атомов, физики создали анимацию со знаменитым котом Шредингера. Ученые показали, что можно перемещать атомы с невероятной точностью. В ролике показано перемещение 2024 атомов рубидия, которые превращаются в кота Шредингера. Для перемещения атомов использовали искусственный интеллект и оптические ловушки, которые могут перегруппировать тысячи атомов всего за 60 миллисекунд. Видео, которое можно увидеть ниже, замедлено примерно в 33 раза. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из потенциальных типов квантового компьютера будет основан на атомах, которые удерживаются в одном или нескольких двухмерных массивах оптических ловушек. Каждый атом будет представлять собой квантовый бит, а вычисления будут включать перемещение большого количества атомов внутри массива. Такие перегруппировки атомов могут быть медленными, поскольку атомы необходимо перемещать. Физики использовали искусственный интеллект в системе, способной перегруппировать тысячи атомов в любую нужную конфигурацию. Перегруппировка атомов занимает всего 60 миллисекунд. Чтобы продемонстрировать новую систему физики создали анимацию, которая описывает мысленный эксперимент Эрвина Шредингера с квантовым котом, который известен, как кот Шредингера.

Согласно мысленному эксперименту, в закрытой коробке находится кот, а рядом с ним находится емкость с ядом, который может убить кота в результате случайного квантового процесса. Пока коробка закрыта нельзя узнать жив кот или мертв, потому что нельзя точно узнать его состояние Фото: Robert Lea

Согласно мысленному эксперименту, в закрытой коробке находится кот, а рядом с ним находится емкость с ядом, который может убить кота в результате случайного квантового процесса. Пока коробка закрыта нельзя узнать жив кот или мертв, потому что нельзя точно узнать его состояние. Он находится в состоянии суперпозиции, то есть в двух разных состояниях одновременно. Таким образом кот Шредингера одновременно жив и мертв. Цель мысленного эксперимента состоит в том, чтобы связать макроскопический мир, в котором мы живем, с квантовым миром.

В анимации физики показали ключевой момент мысленного эксперимента Шредингера. В системе 2024 атома рубидия перемещаются с помощью оптических пинцетов, которые представляют собой сфокусированные лазерные лучи. Их используют для перемещения очень маленьких частиц. Физики показали, что эти лучи можно использовать для удерживания, перемещения и позиционирования частиц.

Ученые говорят, что эту систему можно использовать для создания бездефектных массивов из десятков тысяч атомов, что может привести к созданию более мощных квантовых компьютеров.

Как уже писал Фокус, физики смогли поддерживать кота Шредингера в состоянии суперпозиции очень долго, хотя считалось, что такое сделать невозможно.

Также Фокус писал о том, что аппарат NASA показал, как выглядит Земля с расстояния в 290 миллионов километров. Космический аппарат "Психея" направляется к одноименному астероиду, который считается самым дорогим космическим камнем в Солнечной системе. Недавно зонд NASA проверил работоспособность своих камер и для этого он использовал Землю и Луну.