Как выглядит Земля с расстояния в 290 миллионов километров: показал аппарат NASA (фото)

Космический аппарат NASA “Психея” направляется к одноименному астероиду, который считается самым дорогим космическим камнем в Солнечной системе. Недавно зонд NASA проверил работоспособность своих камер и для этого он использовал Землю и Луну.

Космический аппарат NASA "Психея" летит к астероиду (16) Психея, который находится на расстоянии примерно 490 млн км от нас и имеет размер примерно 280 метров. Ученые считают, что он содержит очень много ценных металлов. Их общая стоимость оценивается в 10 000 квадриллионов долларов, то есть нужно добавить еще 19 нулей, чтобы понять, что это за число. Действительно ли это самый дорогой астероид в Солнечной системе должен выяснить зонд NASA. Ученые также хотят выяснить, может ли быть астероид (16) Психея металлическим ядром планеты, которая так и не сформировалась или же это обычный астероид. Недавно зонд "Психея" проверил работу своих камер, которые предназначены для изучения астероида и для этого камеры были направлены в сторону Земли, пишет Phys.

Космический аппарат "Психея", который отправился в космос в 2023 году, должен прибыть к одноименному астероиду в 2029 году. В мае 2026 года зонд NASA совершит очередной гравитационный маневр, в этот раз он будет использовать гравитацию Марса для того, чтобы изменить траекторию движения и в конечном итоге выйти на орбиту астероида (16) Психея. Несмотря на то, что астероид находится на расстоянии примерно 490 млн км от нас, из-за того, что космический аппарат летит не по прямой, за все время полета он преодолеет примерно 1,6 миллиарда километров.

Космический аппарат NASA провел проверку работоспособности своих камер и сделал фотографии Земли и Луны с расстояния 290 миллионов километров. На изображениях Земля и Луна выглядят как точки, отражающие солнечный свет на фоне звезд в созвездии Овна.

Две камеры зонда "Психея" должны будут фотографировать поверхность астероида в различных длинах волн света. Цвет и форма спектра астероида помогут определить его состав. Также наблюдение должно помочь понять, является ли астероид (16) Психея металлическим ядром планеты, которая так и не сформировалась или же это обычный астероид.

Космический аппарат NASA "Психея" летит к астероиду (16) Психея, который находится на расстоянии примерно 490 млн км от нас и имеет размер примерно 280 метров Фото: NASA

Для проверки камер зонда ученые выбирают объекты, которые отражают солнечный свет так же, как и астероид (16) Психея. Ранее в этом году зонд NASA уже проверял свои камеры фотографируя Марс и Юпитер. По словам ученых из NASA, новая проверка камер прошла успешно и показала, что научная аппаратура работает так, как и должна.

