Астрономы удивлены: обнаружена необычная радуга в одном из колец Сатурна (фото)

Оказывается, не только на Земле, но и в космосе можно обнаружить радугу. Ученые обнаружили параллельные, меняющие цвет полосы, совершенно непохожие на оптические явления, обычно наблюдаемые на Земле. И все это происходит в одном из колец Сатурна.

Related video

Астрономы обнаружили необычную радугу в Солнечной системе. Она появляется над спутником Сатурна Энцелад, который ответственен за образование кольца Е гигантской планеты. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Энцелад является ледяным спутником Сатурна, где с помощью космического аппарата "Кассини" астрономы обнаружили подземный океан из жидкой воды. Он имеет интересный химический состав, а значит потенциально может поддерживать внеземную жизнь. На южном полюсе Энцелада находятся гейзеры, которые выбрасывают замороженную воду и другой ледяной материал в космос, что формирует широкое кольцо Е Сатурна.

Астрономы изучали, могут ли оптические эффекты, такие как радуги, обычно наблюдаемые в атмосфере Земли, также возникать в космосе. Эти оптические эффекты дают ценную информацию о размере, форме и составе частиц, которые их вызывают. Ученые изучили Энцелад, где ледяные частицы, вылетающие из гейзеров, когда они освещены светом Солнца, создают условия, похожие на туман, который формирует радуги на Земле.

На южном полюсе Энцелада находятся гейзеры, которые выбрасывают замороженную воду и другой ледяной материал в космос Фото: NASA

Ученые изучили данные космического аппарата "Кассини", который исслдеовал Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 год. На изображениях зонда ученые обнаружили параллельные полосы, которые создают эффект радуги над Энцеладом. Это параллельные, меняющие цвет полосы, совершенно непохожие на оптические явления, обычно наблюдаемые на Земле. Эти полосы наклонены на 16 градусов относительно плоскости Солнца и на 43 градуса относительно плоскости колец Сатурна.

На изображениях зонда ученые обнаружили параллельные полосы, которые создают эффект радуги над Энцеладом. Это параллельные, меняющие цвет полосы, совершенно непохожие на оптические явления, обычно наблюдаемые на Земле Фото: NASA

Ученые считают, что внутри кольца E Сатурна существует упорядоченная отражающая структура, создающая эти полосы. Эта структура, вероятно, состоит из материала, выброшенного Энцеладом. Скорее всего радуга возникает из-за расположения частиц в кольце E Сатурна вблизи Энцелада. Этот материал очень хорошо организован, что удивило ученых. Подобная упорядоченная структура никогда ранее не наблюдалась в подобных условиях и поднимает новые вопросы о том, как она могла образоваться и как частицы в кольце E рассеивают свет.

Возможно, структура возникает из-за быстрого выброса частиц с Энцелада и того, как спутник Сатурна движется через кольца планеты.

Астрономы продолжат исследование необычной радуги, чтобы лучше понять это явление.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование показывает, что уровень pH в подземном океане Энцелада подходит для существования внеземной жизни. Некоторые микробы на нашей планете живут в таких условиях.

Также Фокус писал о том, что самый маленький спутник Млечного Пути может быть совсем не галактикой. Астрономы тщательно изучили Ursa Major III, объект, который с момента открытия в 2024 году считается самой маленькой и тусклой галактикой, которая вращается вокруг Млечного Пути.

Еще Фокус писал о том, что у Урана теперь 29 спутников, ведь ученые обнаружили еще один, самый маленький спутник этой ледяной планеты.