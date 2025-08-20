Астрономи здивовані: виявлено незвичайну веселку в одному з кілець Сатурна (фото)

Виявляється, не тільки на Землі, а й у космосі можна виявити веселку. Вчені виявили паралельні смуги, що змінюють колір, абсолютно несхожі на оптичні явища, які зазвичай спостерігаються на Землі. І все це відбувається в одному з кілець Сатурна.

Астрономи виявили незвичайну веселку в Сонячній системі. Вона з'являється над супутником Сатурна Енцелад, який відповідальний за утворення кільця Е гігантської планети. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише IFLScience.

Енцелад є крижаним супутником Сатурна, де за допомогою космічного апарату "Кассіні" астрономи виявили підземний океан із рідкої води. Він має цікавий хімічний склад, а отже потенційно може підтримувати позаземне життя. На південному полюсі Енцелада розташовані гейзери, які викидають заморожену воду та інший крижаний матеріал у космос, що формує широке кільце Е Сатурна.

Астрономи вивчали, чи можуть оптичні ефекти, такі як веселки, які зазвичай спостерігаються в атмосфері Землі, також виникати в космосі. Ці оптичні ефекти дають цінну інформацію про розмір, форму і склад частинок, які їх викликають. Вчені вивчили Енцелад, де крижані частинки, що вилітають з гейзерів, коли вони освітлені світлом Сонця, створюють умови, схожі на туман, який формує веселки на Землі.

На південному полюсі Енцелада знаходяться гейзери, які викидають заморожену воду та інший крижаний матеріал у космос Фото: NASA

Учені вивчили дані космічного апарату "Кассіні", який досліджував Сатурн і його супутники з 2004 по 2017 рік. На зображеннях зонда вчені виявили паралельні смуги, які створюють ефект веселки над Енцеладом. Це паралельні смуги, що змінюють колір, абсолютно несхожі на оптичні явища, які зазвичай спостерігаються на Землі. Ці смуги нахилені на 16 градусів відносно площини Сонця і на 43 градуси відносно площини кілець Сатурна.

На зображеннях зонда вчені виявили паралельні смуги, які створюють ефект веселки над Енцеладом. Це паралельні смуги, що змінюють колір, абсолютно несхожі на оптичні явища, які зазвичай спостерігаються на Землі Фото: solar-system

Вчені вважають, що всередині кільця E Сатурна існує впорядкована відбивна структура, що створює ці смуги. Ця структура, ймовірно, складається з матеріалу, викинутого Енцеладом. Швидше за все веселка виникає через розташування частинок у кільці E Сатурна поблизу Енцелада. Цей матеріал дуже добре організований, що здивувало вчених. Подібна впорядкована структура ніколи раніше не спостерігалася в подібних умовах і піднімає нові питання про те, як вона могла утворитися і як частинки в кільці E розсіюють світло.

Можливо, структура виникає через швидкий викид частинок з Енцелада і того, як супутник Сатурна рухається через кільця планети.

Астрономи продовжать дослідження незвичайної веселки, щоб краще зрозуміти це явище.

