Астрономи виявили новий супутник у планети Уран: він найменший (фото)

Космічний телескоп Вебб допоміг ученим виявити 29-й супутник Урана, який є сьомою планетою від Сонця. Новий супутник має діаметр приблизно 10 км і є поки що найменшим серед усіх супутників Урана.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи зробили важливе відкриття. Їм вдалося виявити новий супутник планети Уран Він настільки маленький і тьмяний, що його не змогли раніше побачити ані наземні телескопи, ані зонд "Вояджер-2", який є єдиним космічним апаратом, що вивчав Уран з близької відстані. Новий супутник має діаметр приблизно 10 км, а тому наразі є найменшим супутником сьомої планети від Сонця. Цей супутник отримав поки що назву S/2025 U1, але пізніше йому дадуть офіційне ім'я, пише Space.

Тепер в Урана офіційно 29 супутників, завдяки тому, що астрономи виявили супутник S/2025 U1, який обертається на відстані приблизно 56 000 км від планети. Для порівняння Місяць обертається навколо Землі на відстані в середньому 384 400 км. Кругова орбіта супутника S/2025 U1 припускає, що він утворився там же, де перебуває і зараз. Відкриття було зроблено астрономами Південно-Західного дослідницького інституту в Колорадо, США.

Тепер в Урана офіційно 29 супутників, завдяки тому, що астрономи виявили супутник S/2025 U1, який обертається на відстані приблизно 56 000 км від планети Фото: solar-system

Супутник S/2025 U1 є надто маленьким і тьмяним, а тому його раніше не змогли виявити наземні телескопи і навіть зонд NASA "Вояджер-2", який 1986 року пролетів повз Уран на відстані 81 000 км. Космічний апарат залишається першим і єдиним, який вивчив планету з такої близької відстані. У 1986 році астрономам були відомі лише 5 супутників Урану, але відтоді за допомогою зонда "Вояджер-2" і наземних телескопів було виявлено ще 23 супутники. 28-й супутник Урана було виявлено 2023 року, але тепер астрономи знайшли 29-й супутник, і він поки що є найменшим серед усіх супутників Урана, маючи діаметр приблизно 10 км.

Фотографія кілець Урана, яку зробив зонд "Вояджер-2" Фото: solar-system

За словами вчених, новий супутник Урану разом з іншими невеликими супутниками планети перебуває всередині орбіти найбільших супутників крижаної планети: Міранди, Аріеля, Умбріеля, Оберона і Титанії. Астрономи вважають, що у планети Уран є ще супутники, які поки що не вдалося виявити, але, можливо, це вдасться зробити в найближчому майбутньому.

У Урана є 13 кілець, які діляться на внутрішні та два зовнішні кільця. На відміну від кілець Сатурна, кільця Урана складаються з темного матеріалу, їх дуже складно спостерігати. 14 внутрішніх супутників, серед яких і S/2025 U1, обертаються навколо Урана серед внутрішніх кілець. Деякі супутники допомагають підтримувати форму кілець планети.

