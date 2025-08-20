Темний об'єкт: найменший супутник Чумацького Шляху може бути зовсім не галактикою (фото)

Астрономи ретельно вивчили Ursa Major III, об'єкт, який з моменту відкриття у 2024 році вважається найменшою і тьмяною галактикою, що обертається навколо Чумацького Шляху. Нове дослідження припускає, що це зовсім не галактика, але все ж це досить дивний об'єкт.

Астрономи вже понад рік намагаються з'ясувати, чи є Ursa Major III карликовою галактикою або ж зоряним скупченням. У будь-якому разі цей об'єкт обертається навколо нашої галактики Чумацький Шлях і містить лише 60 зірок. Він розташований на відстані понад 30 000 світлових років від нас і має дуже низьку світність, а тому є дуже тьмяним. Автори дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Journal Letters, вважають, що це не галактика, яка здебільшого складається з темної матерії, а темне зоряне скупчення, у центрі якого знаходяться приховані чорні діри, пише Space.

Минулі дослідження Ursa Major III припустили, що це карликова галактика, яка здебільшого складається з темної матерії, має дуже низьку світність і складається лише з 60 зірок, а не тисяч і мільйонів, як це буває в карликових галактик. Раніше вчені припустили, що ця галактика існує вже 11 млрд років і має діаметр лише майже 20 світлових років. Для порівняння діаметр Чумацького Шляху — 100 000 світлових років. Низька світність Ursa Major III і кількість зірок, згідно з минулими дослідженнями, припускає, що це найбільш тьмяна і найменша галактика-супутник Чумацького Шляху.

Але автори нового дослідження, на основі ретельного вивчення Ursa Major III, дійшли висновку, що це не галактика, а компактне зоряне скупчення. Зірки в скупченні утримуються разом гравітацією прихованих чорних дір, розташованих у центрі скупчення. Учені називають такі об'єкти темними зоряними скупченнями.

Астрономи пояснюють, що темні зоряні скупчення утворюються, коли гравітація Чумацького Шляху протягом мільярдів років видаляє зовнішні зірки із зоряного скупчення. У результаті багаторазових зіткнень скупчення з нашою галактикою залишилося тільки щільне невидиме темне ядро Ursa Major III. Оскільки це ядро, заповнене прихованими чорними дірами, не випромінює світло, астрономи вважали, що скупчення заповнене темною матерією, кажуть учені.

Автори дослідження використовували нові дані та моделювання руху і хімічного складу зірок в Ursa Major III і змогли визначити структуру об'єкта. Моделювання показує, що щільне ядро з чорних дір може утримувати своєю гравітацією зірки разом і для цього не потрібна темна матерія.

Таким чином учені вважають, що Ursa Major III насправді не є карликовою галактикою, а це звичайне зоряне скупчення, яке обертається навколо Чумацького Шляху. Але ці результати ще потрібно підтвердити остаточно. Тому питання про те, чим насправді є Ursa Major III поки що залишається відкритим. У будь-якому разі це досить дивний об'єкт.

