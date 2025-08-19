Гості з космосу зробили Землю придатною для життя: доводить диявольська комета (фото)

Учені вважають, що комета 12P/Понса-Брукса містить найвагоміші докази того, що саме комети доставили воду на Землю, що зробило нашу планету придатною для життя.

Комета 12P/Понса-Брукса раз на приблизно 71 рік наближається до Сонця, а потім повертається знову на околиці Сонячної системи. Минулого року так звана Диявольська комета якраз здійснила чергове зближення з нашою зіркою і зараз летить у зовнішню частину Сонячної системи. Однією з особливостей комети 12P/Понса-Брукса є те, що її кома (газова оболонка) має зелений колір через наявність діуглецю. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, провели нове спостереження за кометою. У результаті вони виявили, що вода в її складі разюче схожа на воду, яка є на Землі. Це відкриття підтверджує теорію про те, що комети доставили воду на нашу планету в далекому минулому, що зробило Землю придатною для життя, пише Space.

Коли комети наближаються до Сонця, тепло зірки випаровує крижану речовину комети, яка утворює газоподібну кому. Коли комета 12P/Понса-Брукса наближалася до Сонця торік, то на фотографіях її кома набула особливої форми і стала схожою на кілька рогів, що нагадують роги диявола, як його іноді зображують. Таким чином комету 12P/Понса-Брукса стали називати диявольською кометою, хоча "роги" все ж зникли.

Комета 12P/Понса-Брукса належить до типу комет Галлея. Це комети, період обертання яких навколо Сонця становить від 20 до 200 років. Тобто за цей час вони здійснюють повний оберт навколо нашої зірки.

Астрономи провели нове дослідження комети за допомогою радіотелескопа ALMA, а також інфрачервоного телескопа IRTF і зробили важливе відкриття. Вчені провели аналіз співвідношення ізотопу водню дейтерій до звичайного водню у воді комети 12P/Понса-Брукса. Таке співвідношення можна використовувати для відстеження походження води. У результаті вчені виявили, що вода в Диявольській кометі разюче схожа на воду, яка існує на Землі.

Попередні вимірювання вмісту води в кометах типу Галлея показали інше співвідношення дейтерію до водню, що поставило під сумнів теорію про те, що комету доставили воду на Землю. Але нове відкриття підтверджує цю теорію.

Учені вперше провели детальний аналіз складу води в кометі. Вони вивчили як звичайну воду (H2O), так і важку воду (HDO), яка містить дейтерій.

За словами авторів дослідження, вони отримали найвагоміші докази того, що принаймні деякі комети типу Галлея мають воду з таким самим ізотопним складом, як і вода на Землі. Це означає, що комети могли доставити воду на нашу планету і створити умови для того, щоб Земля стала придатною для життя.

