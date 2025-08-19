Негативно впливає на Землю: зонд NASA підтвердив давню теорію про поведінку Сонця (відео)

Нові дані сонячного зонда "Паркер", яким керує NASA, допомогли підтвердити давно існуючі теоретичні моделі магнітного перез'єднання на Сонці.

Спалахи на Сонці, а також корональні викиди маси, які іноді негативно впливають на роботу земних технологій, виникають унаслідок вивільнення магнітної енергії. Це відбувається під час магнітного перез'єднання. Завдяки тому, що сонячний зонд "Паркер" уже кілька разів зміг максимально близько наблизитися до Сонця та пролетіти через зовнішні шари атмосфери зірки, науковці отримали дуже важливі дані. Вони підтвердили існуючі кілька десятиліть теоретичні моделі поведінки Сонця. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Магнітне перез'єднання відбувається, коли лінії магнітного поля в плазмі Сонця розриваються і знову з'єднуються в новій конфігурації. У цей час відбувається викид великої кількості магнітної енергії. Вона призводить до появи сонячних спалахів і корональних викидів маси, тобто викидів плазми в космос. Така активність Сонця іноді негативно впливає на роботу супутників, систем зв'язку і навіть енергосистем на Землі. За словами вчених, точне моделювання магнітного перез'єднання на Сонці може допомогти передбачити появу спалахів і викидів плазми заздалегідь, а отже зменшити їхній потенційний негативний вплив на земні технології.

Точне моделювання магнітного перез'єднання на Сонці може допомогти передбачити появу спалахів і викидів плазми заздалегідь, а значить зменшити їхній потенційний негативний вплив на земні технології Фото: вспышка солнце

Протягом останніх майже 30 років науковці могли спостерігати за перез'єднанням ліній магнітного поля на Сонця лише з далекої відстані. Але сонячний зонд "Паркер" допоміг побачити це явище з максимально близької відстані, коли кілька разів пролетів через верхню частину атмосфери нашої зірки. Таким чином вчені вперше змогли детально візуалізувати і проаналізувати властивості плазми і магнітного поля Сонця. При цьому дані показали, що зонд NASA зміг пролетіти через область магнітного перез'єднання на Сонці.

Тепер у вчених є не загальне уявлення про поведінку магнітного поля Сонця, що ґрунтується на теоретичних моделях, а глибше, що ґрунтується на нових даних, які ці моделі підтверджують. Хоча залишається ще деяка невизначеність, яку вчені мають намір усунути під час подальших досліджень за допомогою зонда NASA.

