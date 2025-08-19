За допомогою найбільшого супутника в Сонячній системі можна виявити темну матерію (фото)

Учені вважають, що вивчення супутника Юпітера під назвою Ганімед за допомогою космічних апаратів може допомогти розкрити таємницю темної матерії.

Існує багато кандидатів на роль темної матерії, але вчені не дійшли єдиної думки, що вона собою являє. Ця речовина не взаємодіє зі світлом, а тому її дуже складно виявити. Фактично безпосередньо побачити темну матерію неможливо, але її вплив на звичайну матерію може показати, з чого складається ця таємнича речовина. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що найбільший супутник Сонячної системи може бути детектором темної матерії, пише IFLScience.

Астрономи вважають, що тільки 5% Всесвіту складається зі звичайної матерії, що складається з атомів і відомих частинок. Інша частина Всесвіту складається на 68% з темної енергії, яка прискорює розширення космосу, і на 27% з темної матерії.

Темна матерія — це невидима речовина, яка не випромінює власного світла і взаємодіє зі звичайною матерією тільки за допомогою гравітації. Вчені продовжують шукати прямі докази її існування.

Проблема в тому, що існує багато кандидатів на роль темної матерії. Вона може складатися з гіпотетичних частинок під назвою аксіони або вімпи, а також зі стерильних нейтрино і навіть первинних чорних дір. Поки що вчені не змогли дійти єдиної думки, що з себе представляє темна матерія. Вона може складатися як з дуже легких невідомих частинок, так і з дуже важких.

Автори дослідження вважають, що темна матерія може складатися з масивних макроскопічних об'єктів з досить низькою щільністю. Для того, щоб виявити таку темну матерію, потрібен дуже масивний детектор, наприклад, планета або супутник планети. За словами вчених, уже є ідеальний масивний детектор у Сонячній системі. Це супутник Юпітера Ганімед, найбільший супутник планети в Сонячній системі.

Ганімед Фото: NASA

Вчені вважають, що Ганімед, який практично не змінився за мільярди років, може добре підійти для виявлення макроскопічної темної матерії.

За словами астрономів, завдяки диференційованому складу підповерхневих шарів Ганімеда зіткнення темної матерії із супутником Юпітера можуть вивільняти глибокий підповерхневий матеріал, який неможливо отримати при традиційних зіткненнях. Таким чином можна побачити взаємодію темної матерії зі звичайною матерією.

Ознаки зіткнення темної матерії з Ганімедом зможуть побачити космічні апарати JUICE і Europa Clipper за допомогою своїх приладів, кажуть астрономи.

Це дослідження зосереджене на макроскопічній темній матерії, яка наразі є менш популярною серед науковців, ніж легкі кандидати на роль темної матерії. І все ж вивчення Ганімеда може допомогти знайти докази існування макроскопічної темної матерії або ж виключити її наявність. У будь-якому разі, за допомогою Ганімеда можна спробувати виявити інші ймовірні частинки темної матерії. Для цього також можна використовувати як потенційний детектор навіть Юпітер, вважають автори дослідження.

