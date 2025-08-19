С помощью самого большого спутника в Солнечной системе можно обнаружить темную материю (фото)

Ученые считают, что изучение спутника Юпитера под названием Ганимед с помощью космических аппаратов может помочь раскрыть тайну темной материи.

Существует много кандидатов на роль темной материи, но ученые не пришли к единому мнению, что она из себя представляет. Это вещество не взаимодействует со светом, а потому его очень сложно обнаружить. Фактически напрямую увидеть темную материю невозможно, но ее влияние на обычную материю может показать, из чего состоит это таинственное вещество. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что самый большой спутник Солнечной системы может быть детектором темной материи, пишет IFLScience.

Астрономы считают, что только 5% Вселенной состоит из обычной материи, состоящей из атомов и известных частиц. Остальная часть Вселенной состоит на 68% из темной энергии, которая ускоряет расширение космоса и на 27% из темной материи.

Темная материя — это невидимое вещество, которое не излучает собственного света и взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации. Ученые продолжают искать прямые доказательства ее существования.

Проблема в том, что существует много кандидатов на роль темной материи. Она может состоять из гипотетических частиц под названием аксионы или вимпы, а также из стерильных нейтрино и даже первичных черных дыр. Пока что ученые не смогли прийти к единому мнению, что из себя представляет темная материя. Она может состоять как из очень легких неизвестных частиц, так и из очень тяжелых.

Авторы исследования считают, что темная материя может состоять из массивных макроскопических объектов с достаточно низкой плотностью. Для того, чтобы обнаружить такую темную материю, нужен очень массивный детектор, например, планета или спутник планеты. По словам ученых, уже есть идеальный массивный детектор в Солнечной системе. Это спутник Юпитера Ганимед, крупнейший спутник планеты в Солнечной системе.

Ганимед Фото: NASA

Ученые считают, что Ганимед, который практически не изменился за миллиарды лет может хорошо подойти для обнаружения макроскопической темной материи.

По словам астрономов, благодаря дифференцированному составу подповерхностных слоев Ганимеда столкновения темной материи со спутником Юпитера могут высвобождать глубокий подповерхностный материал, который невозможно получить при традиционных столкновениях. Таким образом можно увидеть взаимодействие темной материи с обычной материей.

Признаки столкновения темной материи с Ганимедом смогут увидеть космические аппараты JUICE и Europa Clipper с помощью своих приборов, говорят астрономы.

Это исследование сосредоточено на макроскопической темной материи, которая сейчас менее популярна среди ученых, чем легкие кандидаты на роль темной материи. И все же изучение Ганимеда может помочь найти доказательства существования макроскопической темной материи или же исключить ее наличие. В любом случае, с помощью Ганимеда можно попытаться обнаружить другие вероятные частицы темной материи. Для этого также можно использовать в качестве потенциального детектора даже Юпитер, считают авторы исследования.

