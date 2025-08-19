Самая большая планета Солнечной системы: есть ли у газового гиганта Юпитер твердое ядро

На самом деле астрономы выяснили, есть ли у Юпитера ядро, менее 10 лет назад. Но оно не такое, как у Земли.

Related video

Как известно, в Солнечной системе ближе к Солнцу находятся каменистые планеты, а за главным поясом астероидов – газовые гиганты. Самым большим газовым гигантом и крупнейшей планетой Солнечной системе является Юпитер. Но состоит ли эта планета полностью из газа и есть ли у Юпитера твердое ядро, как у Земли? Астрономы не знали есть ли ядро у Юпитера до 2016 года, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Размер и масса Юпитера известны уже несколько столетий. Это позволило астрономам определить среднюю плотность планеты, которая в 1,3 раза превышает плотность воды. Но астрономы до 2016 года не знали, есть ли у Юпитера ядро и если есть, то что оно из себя представляет.

Сейчас существует две модели образования Юпитера. Одна предполагает, что у Юпитера изначально было твердое ядро, к которому с помощью гравитации были притянуты водород и гелий. Таким образом была создана большая часть газового гиганта. Вторая модель предполагает, что Юпитер появился как звезды в результате сжатия газа из протопланетного диска. В это случае у Юпитера должен быть плотный центр, но не твердое ядро.

Хотя идея твердого ядра получила большую поддержку, только после того, как в 2016 году к Юпитеру прибыл космический аппарат "Юнона", астрономы выяснили, что у Юпитера действительно есть ядро. Но оно не такое, как у Земли или других каменистых планет.

Предполагается, что масса ядра Юпитера, которое не имеет четких границ, составляет от 7 до 25 масс Земли Фото: NASA

Ядро Юпитера состоит из плотного и горячего вещества. Оно представляет собой смесь камня, льда и водорода. Давление и температура там настолько большие, что эти вещества находятся в необычных состояниях. У Юпитера все же есть твердое ядро, но оно пребывает в необычном состоянии. Ядро Юпитера представляет собой плавный переход от жидкой оболочки к более плотному центру. Водород под огромным давлением и высокой температурой превращается в жидкий металл, и он составляет большую часть ядра Юпитера. В центре ядра, как предполагают ученые находится твердое каменистое вещество, которое окружено водяным льдом, а также аммиаком и метаном. Но огромное давление заставляет эти вещества находиться в аморфном состоянии.

Предполагается, что масса ядра Юпитера, которое не имеет четких границ, составляет от 7 до 25 масс Земли, но при этом оно может иметь размер, в 2-3 раза превышающий размер Земли. Дело в том, что все ядро в основном представляет собой смесь гелия, водорода и твердых веществ. По крайней мере так считают ученые на основании полученных данных. Ядро Юпитера, вероятно, окружено жидким слоем, который постепенно переходит в атмосферу. Чтобы лучше понять ядро Юпитера нужно погрузить космический аппарат очень глубоко в недра планеты, но сделать пока это невозможно.

Если у Юпитера есть твердое ядро, то почему его называют газовым гигантом, а не твердой планетой с очень плотной атмосферой? Отчасти это связано с тем, что раньше астрономы не знали, есть ли у Юпитера ядро. С другой стороны, даже если это ядро может достигать двух третей радиуса планеты, как считают некоторые ученые, это все равно меньше трети объема Юпитера. Как бы то ни было, Юпитер в основном состоит из газа.

Как уже писал Фокус, обнаружена звезда, родившаяся в результате космического столкновения. Новое открытие показывает, что некоторые явления и объекты в космосе могут быть не такими, какими они кажутся на первый взгляд.

Также Фокус писал о том, что компания Илона Маска назвала причину взрыва ракеты Starship. Компания SpaceX завершила расследование причин катастрофы, которая произошла в конце мая во время девятого испытательного полета самой большой и мощной ракеты в мире.