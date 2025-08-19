Не так, как считалось: обнаружена звезда, родившаяся в результате космического столкновения

Новое открытие показывает, что некоторые явления и объекты в космосе могут быть не такими, какими они кажутся на первый взгляд.

С помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили, что, казалось бы, обычная звезда класса белый карлик на самом деле является результатом слияния звезд. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предполагает, что и другие обычные белые карлики во Вселенной также могут иметь бурное прошлое, пишет Space.

По словам астрономов, звезда, получившая название WD 0525+526, находится на расстоянии примерно 128 световых лет от нас. На первый взгляд эта звезда казалась обычным белым карликом, но наблюдение с помощью космического телескопа Хаббл показало, что она имеет иное происхождение, чем предполагалось. Ученые говорят, что это открытие показывает, что некоторые явления и объекты в космосе могут быть не такими, какими они кажутся на первый взгляд.

Белыми карликами называют плотные остатки умерших звезд, похожих на Солнце, которые имеют размер Земли, но массу примерно, как у нашей звезды. Если точнее, то масса белых карликов может быть максимум в 1,4 раза больше массы Солнца.

Считается, что большинство белых карликов имеют одну и ту же историю происхождения. У одиночной звезды в конце жизни заканчивается топливо для термоядерного синтеза в ядре, и она сжимается под действием собственной гравитации, но перед этим сбрасывает свои внешние слои. Ожидается, что Солнце станет белым карликом примерно через 5 миллиардов лет.

Астрономы считают, что белый карлик WD 0525+526, возможно, имел совсем другую историю происхождения. Исследование предполагает, что этот белый карлик образовался не в результате смерти одной звезды, а является результатом столкновения и слияния двух звезд. Это событие, как выяснили ученые, оставило едва заметные следы в составе атмосферы белого карлика. Астрономы обнаружили необычное количество углерода в атмосфере этой звезды, а это является признаком того, что она была создана в результате слияния двух звезд.

Обычно внешний слой атмосферы белых карликов, состоящий из водорода и гелия, скрывает их ядра, наполненные углеродом. Но во время слияния звезд значительная часть углерода поднимается вверх, говорят астрономы.

На самом деле, WD 0525+526 не является первым белым карликом, который образовался в результате слияния звезд. Но новый объект выделяется среди небольшого количества этих редких звездных остатков, известных ученым. Исследование показало, что температура поверхности белого карлика составляет примерно 20 500 градусов Цельсия, а его масса в 1,2 раза больше массы Солнца. Таким образом WD 0525+526 одновременно и более горячий и более массивный белый карлик среди таких редких звезд, которые образовались в результате слияния двух звезд, говорят астрономы.

Поскольку белый карлик WD 0525+526 выглядит совершенно обычным в видимом свете, а его история открылась при наблюдении в ультрафиолетовом свете, астрономы считают, что многие другие обычные белые карлики на самом деле могли быть созданы в результате слияния двух звезд.

