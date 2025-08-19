Не так, як вважалося: виявлено зірку, що народилася внаслідок космічного зіткнення

Нове відкриття показує, що деякі явища та об'єкти в космосі можуть бути не такими, якими вони здаються на перший погляд.

Related video

За допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи виявили, що, здавалося б, звичайна зірка класу білий карлик насправді є результатом злиття зірок. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, припускає, що й інші звичайні білі карлики у Всесвіті також можуть мати бурхливе минуле, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астрономів, зірка, що отримала назву WD 0525+526, розташована на відстані приблизно 128 світлових років від нас. На перший погляд ця зірка здавалася звичайним білим карликом, але спостереження за допомогою космічного телескопа Хаббл показало, що вона має інше походження, ніж передбачалося. Вчені кажуть, що це відкриття показує, що деякі явища та об'єкти в космосі можуть бути не такими, якими вони здаються на перший погляд.

Білими карликами називають щільні залишки померлих зірок, схожих на Сонце, які мають розмір Землі, але масу приблизно, як у нашої зірки. Якщо точніше, то маса білих карликів може бути максимум у 1,4 раза більшою за масу Сонця.

Вважається, що більшість білих карликів мають одну й ту саму історію походження. У одиночної зірки наприкінці життя закінчується паливо для термоядерного синтезу в ядрі, і вона стискається під дією власної гравітації, але перед цим скидає свої зовнішні шари. Очікується, що Сонце стане білим карликом приблизно через 5 мільярдів років.

Білими карликами називають щільні залишки померлих зірок, схожих на Сонце, які мають розмір Землі, але масу приблизно, як у нашої зірки Фото: NASA

Астрономи вважають, що білий карлик WD 0525+526, можливо, мав зовсім іншу історію походження. Дослідження припускає, що цей білий карлик утворився не внаслідок смерті однієї зірки, а є результатом зіткнення і злиття двох зірок. Ця подія, як з'ясували вчені, залишила ледь помітні сліди в складі атмосфери білого карлика. Астрономи виявили незвичну кількість вуглецю в атмосфері цієї зірки, а це є ознакою того, що вона була створена в результаті злиття двох зірок.

Зазвичай зовнішній шар атмосфери білих карликів, що складається з водню і гелію, приховує їхні ядра, наповнені вуглецем. Але під час злиття зірок значна частина вуглецю піднімається вгору, кажуть астрономи.

Насправді, WD 0525+526 не є першим білим карликом, який утворився внаслідок злиття зірок. Але новий об'єкт виділяється серед невеликої кількості цих рідкісних зоряних залишків, відомих вченим. Дослідження показало, що температура поверхні білого карлика становить приблизно 20 500 градусів Цельсія, а його маса в 1,2 раза більша за масу Сонця. Таким чином WD 0525+526 одночасно і гарячіший, і масивніший білий карлик серед таких рідкісних зірок, що утворилися внаслідок злиття двох зірок, кажуть астрономи.

Оскільки білий карлик WD 0525+526 виглядає абсолютно звичайним у видимому світлі, а його історія відкрилася під час спостереження в ультрафіолетовому світлі, астрономи вважають, що багато інших звичайних білих карликів насправді могли бути створені в результаті злиття двох зірок.

Як уже писав Фокус, астрономи, ймовірно, вперше виявили потрійну чорну діру. Незвичайний сигнал у гравітаційних хвилях, створених злиттям двох чорних дір, вказує на те, що подвійна система насправді спочатку була потрійною системою.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що позаземному життю для появи і розвитку не обов'язково потрібна вода. Це можуть бути зовсім інші рідини.