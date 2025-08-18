Незвичайна рідина: вчені вважають, що інопланетне життя може існувати без води

Нове дослідження припускає, що позаземне життя може існувати на інших кам'янистих планетах і для цього йому не обов'язково потрібна вода, яка вважається необхідним компонентом для життя. Інопланетяни можуть існувати за рахунок незвичайної солоної рідини.

На Землі рідка вода є основою всього життя. Але, можливо, потенційним інопланетянам не потрібна вода для існування. Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, припускає, що інші рідини можуть підтримувати життя на кам'янистих планетах та їхніх супутниках, пише Space.

За словами вчених, вода вважається головним компонентом для виникнення і підтримки життя, але дослідження показує, що потрібне існування рідини, в якій може відбуватися метаболізм для життя.

Учені вивчали іонні рідини, тобто солоні рідини, які можуть утворюватися на поверхні кам'янистих планет та їхніх супутників. Іонні рідини мають високу стійкість до високих температур і низького тиску, що дає їм змогу залишатися в стабільному рідкому стані, потенційно сприятливому для біомолекул, таких як білки. Тобто це може бути потенційно сприятливе середовище для життя. Іонні рідини можуть утворюватися там, де рідка вода не може утворитися.

Учені вважають, що якщо їхнє дослідження знайде підтвердження, то це значно розширить зону населеності всередині планетних систем. Зона населеності — це ділянка космосу, де умови дозволяють рідкій воді залишатися стабільною на поверхні кам'янистих планет.

Спочатку вчені вивчали токсичну атмосферу Венери і те, чи можуть такі умови підтримувати позаземне життя. На цій планеті існують хмари з сірчаної кислоти, які є побічним продуктом виверження вулканів, зокрема й на Землі та інших кам'янистих планетах. Під час експериментів з вилучення органічних сполук із сірчаної кислоти, вчені виявили, що завжди залишається стійкий шар рідини. Вони визначили, що цей шар являє собою іонну рідину, що утворюється під час реакції сірчаної кислоти з гліцином.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Вчені кажуть, що сірчана кислота зустрічається на Землі, а органічні сполуки були виявлені на астероїдах та інших планетарних тілах. Тому вони вирішили, що іонні рідини можуть утворитися природним чином на поверхні кам'янистих планет.

У рамках дослідження вчені вивчили, як іонні рідини можуть утворюватися природним шляхом. Вони змішували різні органічні сполуки, що містять азот, із сірчаною кислотою на базальтових породах. Ця реакція відбувалася в умовах високої температури та низького тиску. Вчені виявили, що іонна рідина утворювалася під час цих експериментів за температур до 180 градусів Цельсія і за вкрай низького тиску. Дослідження також показало, що іонні рідини рідин порівняно з водою більш стійкі.

Якщо іонна рідина може зберігатися на поверхні кам'янистих планет протягом тисяч років, то вона може допомогти існувати простим формам життя, що ґрунтуються на іонних рідинах, а не на воді, кажуть учені.

