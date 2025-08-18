Необычная жидкость: ученые считают, что инопланетная жизнь может существовать без воды

Новое исследование предполагает, что внеземная жизнь может существовать на других каменистых планетах и для этого ей не обязательно нужна вода, которая считается необходимым компонентом для жизни. Инопланетяне могут существовать за счет необычной соленой жидкости.

На Земле жидкая вода является основой всей жизни. Но, возможно, потенциальным инопланетянам не нужна вода для существования. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагает, что другие жидкости могут поддерживать жизнь на каменистых планетах и их спутниках, пишет Space.

По словам ученых, вода считается главным компонентом для возникновения и поддержания жизни, но исследование показывает, что нужно существование жидкости, в которой может происходить метаболизм для жизни.

Ученые изучали ионные жидкости, то есть соленые жидкости, которые могут образовываться на поверхности каменистых планет и их спутников. Ионные жидкости имеют высокую устойчивость к высоким температурам и низкому давлению, что позволяет им оставаться в стабильном жидком состоянии, потенциально благоприятном для биомолекул, таких как белки. То есть это может быть потенциально благоприятная среда для жизни. Ионные жидкости могут образовываться там, где жидкая вода не может образоваться.

Ученые считают, что если их исследование найдет подтверждение, то это значительно расширит зону обитаемости внутри планетных систем. Зона обитаемости – это участок космоса, где условия позволяют жидкой воде оставаться стабильной на поверхности каменистых планет.

Изначально ученые изучали токсичную атмосферу Венеры и то, могут ли такие условия поддерживать внеземную жизнь. На этой планете существуют облака из серной кислоты, которые являются побочным продуктом извержения вулканов, в том числе и на Земле и других каменистых планетах. Во время экспериментов по извлечению органических соединений из серной кислоты, ученые обнаружили, что всегда остается стойкий слой жидкости. Они определили, что этот слой представляет собой ионную жидкость, образующуюся при реакции серной кислоты с глицином.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые говорят, что серная кислота встречается на Земле, а органические соединения были обнаружены на астероидах и других планетарных телах. Поэтому они решили, что ионные жидкости могут образоваться естественным образом на поверхности каменистых планет.

В рамках исследования ученые изучили, как ионные жидкости могут образовываться естественным путем. Они смешивали различные содержащие азот органические соединения с серной кислотой на базальтовых породах. Эта реакция происходила в условиях высокой температуры и низкого давления. Ученые обнаружили, что ионная жидкость образовывалась в ходе этих экспериментов при температурах до 180 градусов Цельсия и при крайне низком давлении. Исследование также показало, что ионные жидкости жидкостей по сравнению с водой более стойкие.

Если ионная жидкость может сохраняться на поверхности каменистых планет в течение тысяч лет, то она может помочь существовать простым формам жизни, основанным на ионных жидкостях, а не на воде, говорят ученые.

