Самая большая ракета в мире: компания Илона Маска назвала причину взрыва Starship (видео)

Компания Илона Маска SpaceX завершила расследование причин катастрофы, которая произошла в конце мая во время девятого испытательного полета самой большой и мощной ракеты в мире Starship.

Related video

Компания SpaceX совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США завершила расследование взрыва двух ступеней ракеты Starship 28 мая этого года. SpaceX получила разрешение на проведение 10 испытательного полета Starship, который состоится 25 августа, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Starship, высотой 123 метра, является самой большой и мощной космической ракетой в мире. Она предназначена для доставки людей и грузов не только на орбиту, но также на Луну и Марс. Starship состоит из нижней ступени, которая является ракетой-носителем Super Heavy и верхней ступени, которая является космическим кораблем Ship. До сих пор SpaceX не смогла провести ни одного полностью удачного испытания Starship в течение девяти запусков. Но после расследования причин последней катастрофы ракеты Starship Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на десятый испытательный запуск, который состоится 25 августа. В SpaceX заявили, что учли все ошибки и новый полет должен стать более успешным.

Девятый полет Starship состоялся 28 мая и закончился взрывом двух ступеней ракеты: и Super Heavy, и Ship, как уже писал Фокус. Во время полета Super Heavy после того, как от нее отделилась верхняя ступень, вернулась на Землю не так, как предполагалось. Вместо приводнения в водах Мексиканском заливе Super Heavy взорвалась на высоте примерно 1 км над заливом. В SpaceX пришли к выводу, что возросшее давление привело к разрыву внутреннего топливопровода, что стало причиной взрыва жидкого кислорода и метана в топливных баках.

Starship, высотой 123 метра, является самой большой и мощной космической ракетой в мире Фото: SpaceX

Также стало известно, что после начала отдельного полета в космос в верхней ступени Starship произошла утечка метана из топливных баков. Эта утечка постепенно дестабилизировала систему ориентации космического корабля и помешала проведению испытаний маневрирования в космосе. После этого скопление жидкого метана привело к полному сбросу оставшегося топлива в космос, а это стало причиной того, что Ship начал спускаться в атмосферу Земли в неправильном положении. Вместо того, чтобы приводнится в Индийском океане космический корабль взорвался во время спуска.

В SpaceX пришли к выводу, что причиной проблем с Ship могла стать неисправность газораспределительного устройства, которое используется для подачи топлива.

Компании SpaceX нужно успешно провести как десятый, так и одиннадцатый испытательный полет Starship. Дело в том, что NASA выбрало Starship в качестве посадочного модуля для первой с 1972 года посадки человека на Луну. Миссия под названием "Артемида-3" запланирована на 2027 год. Но если возникнут новые проблемы у Starship, то миссия может быть перенесена.

Фокус также писал о том, почему закончилось катастрофой восьмое испытание ракеты Starship.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA, которые должны облететь Луну в рамках миссии "Апртемида-3", впервые побывали внутри космического корабля "Орион", готового к запуску.