Найбільша ракета у світі: компанія Ілона Маска назвала причину вибуху Starship (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX завершила розслідування причин катастрофи, яка сталася наприкінці травня під час дев'ятого випробувального польоту найбільшої та найпотужнішої ракети у світі Starship.

Related video

Компанія SpaceX спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США завершила розслідування вибуху двох ступенів ракети Starship 28 травня цього року. SpaceX отримала дозвіл на проведення 10 випробувального польоту Starship, який відбудеться 25 серпня, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Starship, висотою 123 метри, є найбільшою і найпотужнішою космічною ракетою у світі. Вона призначена для доставки людей і вантажів не тільки на орбіту, але також на Місяць і Марс. Starship складається з нижнього ступеня, який є ракетою-носієм Super Heavy і верхнього ступеня, який є космічним кораблем Ship. Досі SpaceX не змогла провести жодного повністю вдалого випробування Starship протягом дев'яти запусків. Але після розслідування причин останньої катастрофи ракети Starship Федеральне управління цивільної авіації США дало дозвіл на десятий випробувальний запуск, який відбудеться 25 серпня. У SpaceX заявили, що врахували всі помилки і новий політ має стати більш успішним.

Дев'ятий політ Starship відбувся 28 травня і закінчився вибухом двох ступенів ракети: і Super Heavy, і Ship, як уже писав Фокус. Під час польоту Super Heavy після того, як від неї відокремився верхній ступінь, повернулася на Землю не так, як передбачалося. Замість приводнення у водах Мексиканської затоки Super Heavy вибухнула на висоті приблизно 1 км над затокою. У SpaceX дійшли висновку, що підвищений тиск призвів до розриву внутрішнього паливопроводу, що стало причиною вибуху рідкого кисню і метану в паливних баках.

Starship, заввишки 123 метри, є найбільшою і найпотужнішою космічною ракетою у світі Фото: SpaceX

Також стало відомо, що після початку окремого польоту в космос у верхньому ступені Starship стався витік метану з паливних баків. Цей витік поступово дестабілізував систему орієнтації космічного корабля і завадив проведенню випробувань маневрування в космосі. Після цього скупчення рідкого метану призвело до повного скидання залишків палива в космос, а це стало причиною того, що Ship почав спускатися в атмосферу Землі в неправильному положенні. Замість того, щоб приводнитися в Індійському океані космічний корабель вибухнув під час спуску.

У SpaceX дійшли висновку, що причиною проблем із Ship могла стати несправність газорозподільного пристрою, який використовується для подачі палива.

Компанії SpaceX потрібно успішно провести як десятий, так і одинадцятий випробувальний політ Starship. Річ у тім, що NASA обрало Starship як посадковий модуль для першої з 1972 року посадки людини на Місяць. Місія під назвою "Артеміда-3" запланована на 2027 рік. Але якщо виникнуть нові проблеми у Starship, то місія може бути перенесена.

Фокус також писав про те, чому закінчилося катастрофою восьме випробування ракети Starship.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA, які мають облетіти Місяць у рамках місії "Апртеміда-3", вперше побували всередині космічного корабля "Оріон", готового до запуску.