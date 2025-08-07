Перший за 53 роки політ на Місяць: астронавти вперше увійшли в космічний корабель (фото)

У рамках місії "Артеміда-2" чотири астронавти не висадяться на поверхню Місяця, але здійснять обліт супутника Землі, щоб підготувати наступну групу космічних мандрівників до справжньої висадки на Місяць.

Четверо астронавтів місії "Артеміда-2" уперше в скафандрах увійшли в космічний корабель "Оріон", на якому вони 2026 року здійснять подорож до Місяця і назад. Це буде перший політ до супутника Землі з часів місії "Аполлон-17" 1972 року і продовження успішної місії "Артеміда-1". У 2022 році космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів Місяць і повернувся на Землю. Безпілотна місія тривала 25 днів, але пілотована місія до Місяця займе 10 днів, пише Space.

Повернення космічного корабля "Оріон" на Землю у 2022 році

Екіпаж місії "Артеміда-2" складається з астронавтів NASA Ріда Вайсмена, Віктора Гловера, Христини Кох і Джеремі Генсена з Канадського космічного агентства. Запуск місії до Місяця заплановано на квітень 2026 року. Місія триватиме 10 днів і за цей час астронавти дістануться Місяця, облетять його і повернуться назад на Землю.

До історичного запуску залишилося всього кілька місяців, і екіпаж місії "Артеміда-2" працює над завершенням тренувань і підготовки. У рамках цієї підготовки весь екіпаж вбрався в скафандри, щоб уперше разом увійти в космічний корабель "Оріон" у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Це відомо, як випробування екіпажу в скафандрах.

Усе обладнання космічного корабля було ввімкнене, коли екіпаж перебував усередині, що дало їм змогу відчути, що на них чекає в день запуску. Астронавтів під'єднали до систем життєзабезпечення і зв'язку корабля, а також дали їм можливість випробувати різні умови під час майбутнього польоту. Зокрема, екіпажу довелося зіткнутися зі складними ситуаціями, такими як раптові збої в роботі систем життєзабезпечення. Мета полягала в тому, щоб забезпечити готовність екіпажу до будь-яких ситуацій.

Знявши скафандри, екіпаж також відпрацював дії, які йому доведеться виконувати в "Оріоні" дорогою на Місяць. Екіпаж також ознайомився з процедурами, які їм доведеться використовувати під час 10-денної місії.

"Артеміда-2" є історичною місією, адже вперше за 53 роки люди побувають так далеко від Землі. Востаннє астронавти побували на Місяці 1972 року, і нова висадка на Місяць запланована на 2027 рік у рамках місії "Артеміда-3". Політ екіпаж "Артеміда-2" до Місяця і назад допоможе підготувати повернення людей на супутник Землі.

