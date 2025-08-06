Астрономи виявили на Плутоні раніше невідомий супервулкан і дивну речовину (фото)

Учені дійшли висновку, що один із відомих кратерів на карликовій планеті Плутон насправді є кальдерою кріовулкана, який вивергався відносно недавно за космічними мірками.

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Астрономи вважають, що кратер Кіладзе насправді не був створений унаслідок падіння астероїда, а є кальдерою кріогенного супервулкана. Він був активним лише 3 мільйони років тому, а це мало за космічними мірками. Дослідження опубліковано в The Planetary Science Journal, пише Space.

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Не ударний кратер, а кальдера супервулкана

Коли 2015 року космічний апарат "Нові горизонти" провів перше дослідження Плутона з близької відстані, дані показали, що на карликовій планеті існували періоди активного вулканізму. Але це були виверження не звичайних вулканів, а кріовулканів, які вивергають кріомагму, по суті рідкий лід. Спочатку кратер Кіладзе, виявлений на Плутоні, вважали звичайним ударним кратером, але тепер учені вважають, що це кальдера супервулкана, який вивергався кілька мільйонів років тому.

Вчені виявили занадто багато покладів водяного льоду в околицях кратера Кіладзе, ґрунтуючись на даних апарату "Нові горизонти". Далі від кратера було виявлено більше метанового льоду і це заінтригувало вчених.

Кратери на Плутоні Фото: solar-system

Астрономи також звернули увагу на те, що діаметр кратера становить приблизно 4 км. Але він має занадто велику глибину як для ударного кратера. Глибина кратера передбачувано пов'язана з його діаметром, але це правило не підходить для Кіладзе. З огляду на структуру цієї особливості на Плутоні, а також не дуже правильну форму і наявність обвалення стінок кратера, вчені дійшли висновку, що це все-таки кальдера. Тобто масивна западина, що утворилася внаслідок виверження кріомагми і подальшого обвалення вулкана.

Вчені вважають, що під час виверження могло бути викинуто 1000 кубічних кілометрів кріомагми в навколишній регіон. При цьому вчені вважають, що могло бути не одне, а кілька вивержень, що призвели до утворення кальдери супервулкана.

Учені вважають, що кратер Кіладзе — це кальдера супервулкана Фото: solar-system

Загадкова речовина на Плутоні та рідка вода в надрах карликової планети

За словами вчених, температура на Плутоні настільки низька, що водяний лід служить основою карликової планети, тоді як інші льоди нашаровуються зверху. Але в околицях Кіладзе водяний лід простягається по всій поверхні. У льоду вчені виявили присутність непізнаної аміачної сполуки, точний склад якої визначити складно. Цей специфічний аміак не спостерігається більше ніде на Плутоні.

Астрономи вважають, що аміак міг би сприяти підтримці води в рідкому вигляді в надрах Плутона. Саме водяний лід з рідкою водою і домішками аміаку міг бути викинутий під час виверження кріовулкана.

Як і на Землі, вулканам потрібне джерело тепла, яке на Плутоні, ймовірно, виходить від його ядра. З огляду на наявність у водяному льоді аміаку, який знижує температуру замерзання води, у надрах Плутона можуть бути резервуари з рідкою водою, припускають учені.

Присутність аміаку, який знищується сонячним світлом за дуже тривалі періоди часу, вказує на те, що останнє виверження кріовулкана відбулося порівняно недавно в історії Плутона, а саме приблизно 3 млн років тому.

Це говорить про те, що надра Плутона можуть досі зберігати деяке залишкове тепло, а отже, кріовулканізм ще може себе проявити.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили на Плутоні величезні крижані структури, схожі на ті, що є на Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили потенційно придатну для життя планету. Астрономи використовували новий метод виявлення планет за межами Сонячної системи і знайшли новий світ класу супер-Земля. Він обертається навколо схожої на Сонце зірки і може бути потенційно придатним для життя.