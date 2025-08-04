На Плутоні виявлено крижані "хмарочоси" заввишки 300 метрів: що там відбувається (фото)

Вчені вважають, що величезні схожі на шпилі структури з метанового льоду більш поширені вздовж екватора Плутона, ніж передбачалося.

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Структури з метанового льоду розміром з хмарочос можуть покривати близько 60% екваторіальної області Плутона і це більше, ніж припускали раніше вчені. Нові дані ґрунтуються на даних, зібраних космічним апаратом "Нові горизонти", який вивчав Плутон у 2015 році. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Live Science.

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Зонд "Нові горизонти" виявив шпилі з метанового льоду, висотою приблизно 300 метрів кожен. Вони розташовані на відстані до 7 кілометрів один від одного і утворюють майже паралельні ряди. Ці шпилі були виявлені в гірських районах уздовж екватора Плутона на схід від знаменитої області Томбо, схожої за формою на Серце.

Ця структура на Плутоні, як вважають вчені, являє собою більшу версію земних структур пенітентес, що складаються з водяного льоду, які утворюються у високогірних регіонах і досягають висоти 3 метри.

Плутон Фото: NASA

За словами вчених шпилі з метанового льоду були виявлені тільки в тій частині Плутона, яка була звернена до зонда "Нові горизонти". Але додаткові дані натякнули на те, що більша частина екваторіальної частини Плутона, навіть на тому боці, який не було видно зонду NASA, багата метаном і там є схожі крижані шпилі.

Для того, щоб їх виявити, вчені використовували непрямі підказки на зображеннях Плутона. Ці непрямі підказки включають нерівності поверхні, зокрема схили або гребені. Більш нерівні поверхні мають темніший вигляд, ніж більш гладкі за однакових умов освітлення, тому що нерівності створюють тіні. Це означає, що нерівні, вкриті крижаними шпилями поверхні, повинні створювати потемніння, навіть якщо шпилі не можна побачити безпосередньо.

Екваторіальна область Плутона Фото: solar-system

Астрономи проаналізували фотографії Плутона, на яких світло відбивалося від поверхні під різними кутами. Використовуючи ці дані, вивчили, як яскравість поверхні Плутона змінювалася залежно від кута огляду. Вони зосередилися на шести областях на видимій зонду "Нові горизонти" частині Плутона, так і на зворотному його боці. За допомогою моделювання вчені розрахували, як яскравість поверхні змінювалася залежно від нерівностей. Астрономи виявили, що, незважаючи на значні відмінності в кожній області, багаті на метан ділянки зворотного боку Плутона були більш нерівними, ніж на видимій стороні.

Структура на Плутоні, як вважають учені, являє собою більшу версію земних структур пенітентес, що складаються з водяного льоду, які утворюються у високогірних регіонах і досягають висоти 3 метри Фото: Live Science

Дослідження показало, що крижані шпилі на Плутоні існують у смузі, що охоплює близько 60% екваторіальної області карликової планети. Велика частина крижаних шпилів розташована на зворотній півкулі. Але поки незрозуміло, чи є ця структура безперервною або фрагментарною.

Смуга простягається між 30 градусами на північ і південь від екватора Плутона, де кліматичні умови ідеально підходять для формування крижаних метанових шпилів, кажуть учені. Для підтвердження цих висновків потрібні прямі докази, але їх можна отримати тільки за допомогою нового дослідження Плутона з близької відстані.

Фокус уже писав про те, що вперше побачили вчені на Плутоні за допомогою космічного апарату "Нові горизонти" 10 років тому.

Також Фокус писав про те, що місячний кратер з фотографії "Схід Землі" допоміг у пошуку інопланетян біля Юпітера.